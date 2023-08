Was tun, wenn Schüler wegbleiben?

Auch in Remscheid bleiben Plätze in Klassen immer häufiger leer, das Phänomen nennt sich Schulabsentismus.

Ein Arbeitskreis entwickelt ein einheitliches Vorgehen bei Schulabsentismus.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Dass Schülerinnen und Schüler unerlaubt dem Unterricht fernbleiben, ist kein neues Phänomen. Aber eines, dass durch Corona offenbar noch schlimmer geworden ist. Auch viele Remscheider Schulen sehen sich zunehmend damit konfrontiert, bisher muss jede ihren eigenen Weg finden, damit umzugehen. Nun hat sich bei Schulverwaltung und städtischer Jugendhilfe ein Arbeitskreis gebildet, um ein einheitliches Vorgehen zu erarbeiten. Ziel ist eine Handreichung mit Tipps, Ansprechpartnern und Handlungsvorschlägen.

„Es ist ja sinnvoll, wenn das nicht jede Lehrkraft neu erfinden muss“, sagt Dr. Jana Schrage, Leiterin des Schulpsychologischen Dienstes in Remscheid. Als Vorbild nutze der Arbeitskreis ähnliche Papiere aus anderen Regionen, die dort bereits erfolgreich eingesetzt würden, erklärt sie: „Es geht vor allem darum, das lokal anzupassen.“ Das soll, hofft Schrage, bis etwa Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die zehn Mitglieder des Arbeitskreises, darunter Schulleitungen verschiedener Schulformen, Sozialarbeiter und Vertreter der Verwaltung, erledigen die Treffen neben ihren sonstigen Tätigkeiten.

Wenn das Ergebnis in einigen Monaten vorliegt, will Dr. Jana Schrage das nicht als strikte Vorschrift, sondern eher als Unterstützung verstanden wissen. Viele Schulleitungen und Lehrkräfte hätten längst eigene Erfahrungen in dem Bereich gemacht, sagt die Psychologin: „Die meisten Schulen machen da schon sehr viel.“ Die Handreichung liste aber noch mal alle Kontaktdaten der zuständigen Stellen kompakt auf und gebe wertvolle Tipps: „Ab wann kann man die Jugendhilfe einschalten, wann ist ein Bußgeldverfahren sinnvoll, ist es überhaupt sinnvoll“, nennt Schrage Beispiele.

Wie groß das Problem mit Schulabsentismus, so der Fachausdruck, in Remscheid wirklich ist, lasse sich gar nicht genau sagen, erklärt die Psychologin: „Da gibt es keine zentrale Erfassung.“ Allerdings würden vermehrte Anfragen beim Schulpsychologischen Dienst und anderen Stellen vermuten lassen, dass die Zahlen gestiegen sind.

Die Gründe dafür seien ähnlich vielfältig wie die Ausprägungen, sagt Dr. Jana Schrage. Dass Schülerinnen und Schüler aus purer Unlust fernbleiben, sei aber die Ausnahme. „Auslöser sind oft soziale Ängste und psychische Probleme.“ Teils verstärkt durch die Pandemie. „Wir erleben immer mehr Jugendliche, die sich in eine digitale Welt zurückgezogen haben.“ Aber auch Mobbingerfahrungen oder Probleme mit schulischen Leistungen könnten Auslöser sein.

Studien zu schulabsentem Verhalten gibt es schon seit mehr als 20 Jahren, die meisten zeigen Übereinstimmungen. Eine aktive Schulverweigerung stellten viele Untersuchung erst ab einem Alter von etwa zwölf Jahren fest, Vorläufer waren da aber oft schon in der Grundschule feststellbar. Mädchen und Jungen sind ungefähr gleich betroffen, die meisten beginnen mit dem, was Experten „Eckstundenschwänzen“ nennen, sie schwänzen die erste oder letzte Stunde oder besonders unangenehme Fächer.

In dieser Phase gelinge es bei rechtzeitiger Intervention meist noch, die Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulalltag einzugliedern, sagt Schrage. Später werde es immer schwieriger. „Das ist wie eine Spirale.“

Das beste Mittel gegen Schulabsentismus seien soziale Bindungen innerhalb der Schule, insbesondere zu den Lehrerinnen und Lehrer, betont die Psychologin. Wenn die Jugendlichen merken, dass sich die Lehrkräfte für sie interessieren, sei das eine gute Vorbeugung. Auch in diesem Bereich seien viele Remscheider Schulen schon aktiv, sagt Schrage, die aber auch hier noch mehr Unterstützung bieten möchte. Wenn der Arbeitskreis Schulabsentismus mit der Handreichung fertig ist, soll er weitermachen, wünscht sie sich. Und sich dann dem Thema Prävention widmen.

Hintergrund

Schulabsentismus liegt vor, so eine gängige Definition, wenn „eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler aus einem gesetzlich nicht vorgesehenen Grund der Schule fernbleibt“, selbst wenn dies mit Zustimmung der Eltern geschieht.

Zahlen gibt es dazu kaum. Die Bezirksregierungen erfassen zwar Bußgeldverfahren, aussagekräftig sei das aber nicht, sagt die Landesregierung. Einige Studien gehen davon aus, dass vier bis sieben Prozent der Schüler betroffen sind.