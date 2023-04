Schützenfest in Aue kann wieder im Zelt stattfinden

Remscheid. Zurück ins Zelt. Der Schützenverein Wildschütz Aue feiert sein 70. Schützenfest wieder an seinem angestammten Platz. Vom 29. April bis 1. Mai brechen die Schützen mit Mallorca-Party, Tanz in den Mai mit der Showband „Nightflames“, Festzug und Krönungsball in die Nach-Coronazeit auf.