Vier Tage Trubel auf dem Schützenplatz

Kirmes auf dem Schützenplatz: Der Schützenverein will wie in alten Zeiten mit zahlreichen Besuchern feiern.

Schützen können wieder unbeschwert feiern. Das ist das Programm der Schützen- und Heimatkirmes 2023.

Remscheid. Wer seine Mutter fragt, wie ihr Sohn zum Schützenwesen stehe, erhält die Antwort: „Der Ingo ist bekloppt.“ Und Ingo Sondermann widerspricht nicht: „Sie hat recht“, erklärt der amtierende Kaiser des Remscheider Schützenvereins von 1816 in einem Grußwort des Programmheftes für das 207. Schützen- und Heimatfest. Sondermanns Auftritt steht am Ende des viertägigen Festes auf dem Schützenplatz.

Vom 30. Juni bis 3. Juli findet am Stadtpark das Fest mit der Kirmes statt. Es wird Freitag um 14 Uhr eröffnet, offiziell um 18.16 Uhr mit Freibier. Gegen 22.30 Uhr wird ein Höhenfeuerwerk den Himmel illuminieren.

Nach zweijähriger Unterbrechung und dem noch vorsichtigen Reset 2022, geht es nun wie gewohnt rund. „Es war und ist wirklich wie früher“, strotzt Christoph Lange, Vorsitzender des Remscheider Schützenvereins 1816 und Präsident des Bergischen Schützenbundes vor Vorfreude. Bei den Fahrgeschäften bietet Remscheid den Break Dance, Dschungel Express, Drive Inn, Disco Dance, Fighter und Top Spin 2, die Kleineren holen sich ihren Kick im Orient Zauber, Baby Flug, Fantasy World, Kettenflieger und Avengers Super Jumper hinzu. Drumherum wird unter anderem Ball- und Pfeilwerfen sowie Entenangeln angeboten. Jede Menge Ess- und Trinkstände gibt es obendrein.

Das ist das volle Programm

Täglich beginnt der Trubel auf dem Schützenplatz um 14 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr. Montag ist Familientag mit vergünstigten Preisen. Die Schützen freuen sich Samstag auf Besuche in den Altenheimen Stockderstiftung (13 Uhr) und Wiedenhof (14.30 Uhr). Abends um 20 Uhr folgen die Serenade und den Großen Zapfenstreich auf dem Theodor-Heuss-Platz.

Sonntag (15.15 Uhr) werden auswärtige Vereine vor dem Rathaus empfangen, 15.30 Uhr treten die Schützen an, um 16 Uhr beginnen Parade und Hauptfestzug, der um 17 Uhr mit dem Einzug im Schützenhaus am Stadtpark endet. Um 18.30 Uhr fängt das Prinzenschießen an, tags darauf wird um 15 Uhr der Nachfolger von Ingo Sondermann und seiner Meike gesucht.

Montagabend erfolgt ab 19.30 Uhr die feierliche Krönung des neuen Königs, des Prinzen und Bürgerkönigs, der bereits am Freitag nach der Eröffnung um 20 Uhr ausgeschossen wird.