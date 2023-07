Schmucker Oldtimer-Truck zieht viele Blicke auf sich

Blau lackierter Büssing von 1943 wurde an der Westfront eingesetzt – 2019 fand Spediteur Oliver Karthaus den Lkw in einer Scheune.

Von Holger Hoeck

Remscheid. Einen mehr als ordentlichen Eindruck macht der blau lackierte Büssing-Truck, den Oliver Karthaus an diesem Tag auf den Hof seines Betriebsgeländes an der Walter-Freitag-Straße im Industriegebiet Großhülsberg abgestellt hat. „Der wird nur bei schönem Wetter aus der Halle geholt und insbesondere für Ausflüge mit der Familie genutzt“, sagt der Geschäftsführer der Spedition August Karthaus GmbH & Co. KG, der sich die Leitung des Familienunternehmens mit Bruder Ralf teilt.

Der Oldtimertruck könnte unzählige Geschichten erzählen, weiß Karthaus. „Er wurde 1943 gebaut, war an der Westfront im Einsatz und wurde auch ‚verwundet‘, denn ein Granatsplitter steckt noch in ihm.“ Nach Kriegsende von den Engländern beschlagnahmt, tauchte er 1952 wieder auf, wurde für die Nutzung im Straßenverkehr demilitarisiert und erhielt zudem ein neues Fahrerhaus. Nachdem der 105 PS starke Truck bis 1973 für eine Spedition in Hannover im Einsatz war, verschwand er wieder von der Bildfläche, bis ihn die Unternehmer in einer Scheune in Warendorf fanden. „2019 haben wir ihn dann gekauft, komplett zerlegt und Stück für Stück wieder zusammengebaut. Die Pritsche und der Motor sind übrigens noch im Originalzustand.“

Etwas jünger ist der Anhänger, der seinen Dienst 1952 in der Landwirtschaft in Papenburg aufnahm, bald jedoch auf dem Acker vor sich hin vegetierte. Vor drei Jahren erlöste ihn die Familie von seinem traurigen Schicksal und holte ihn ins Bergische. „Die Plane haben wir originalgetreu anfertigen lassen und mit unserem alten Familienschriftzug, auch mit früherer Postleitzahl und Telefonnummer, versehen. Der Truck ist aber reines Hobby und wird neben Spazierfahrten nur zur Deko und für besondere Anlässe eingesetzt. Demnächst fahren wir mit ihm etwa zu einem Firmenjubiläum nach Kassel.“

Oliver Karthaus freut sich über die zumeist positiven Reaktionen der Passanten am Wegesrand. „Viele winken und heben den Daumen. Aber natürlich verflucht uns auch so mancher Autofahrer, wenn wir mit unseren maximal 64 Stundenkilometern aus ihrer Sicht die Fahrbahn blockieren.“

Auch Rolf-Peter Bleiss darf häufig den Truck besteigen und Touren begleiten. Regelmäßig hilft der 68-jährige Rentner („Ich sehe mich eher als Stundenmillionär“) samstags aus und wird als „Entschädigung“ auf Spazierfahrten mitgenommen. Selber ist er seit 2018 nicht weniger stolzer Besitzer eines alten MAN-Treckers aus dem Jahr 1961. „Das ist ein 4L2, das heißt, er hat vier Räder und zwei angetriebene Achsen, ist also ein Allradfahrzeug. Er hat 25 PS und einen zwei Zylinder original MAN-Motor. Von diesem Typ wurden nur 611 Exemplare gebaut“, zählt der ehemalige Berufskraftfahrer auf. Erste Überlegungen zur Anschaffung reiften bei einem Treffen mit Gleichgesinnten an einer Remscheider Tankstelle. „Mir war klar, dass ich mir einen MAN zulegen wollte. Der ist fürs Portemonnaie quasi der Mittelstand.“ Fündig wurde Bleiss schließlich im niedersächsischen Emsbüren, wo er den grundrestaurierten Trecker abholte und ihn seitdem wettergeschützt in der Garage lagert. „Ich fahre mit ihm aber zu Trecker-Treffen im Umland, die maximal eine Stunde entfernt sind, denn schneller als 20 Stundenkilometer fährt er nicht. Das wäre sonst zu aufwendig.“ Für die Pflege seines Treckers, der auch von seiner Frau wertgeschätzt wird, verwendet er Staubmob, antistatische Tücher und Bremsenreiniger bei Ölflecken.

Bei seinen Touren erfährt er ähnliche Rückmeldungen wie Oliver Karthaus. „Pkw-Fahrer benehmen sich mitunter völlig daneben und drängeln mich ab. Andere hupen jedoch und heben den Daumen, während Leute an der Straße stehenbleiben und mir zuwinken. Das ist dann wiederum ein schönes Gefühl.“