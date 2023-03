Straßensanierung kostet nun 800 000 statt 600 000 Euro

Giovanni Siciliano, Robert Hallmann und Thomas Stöcker von den TBR nehmen sich ein Schlagloch in der Königsstraße vor.

Die Flick-Kolonnen sind jetzt wieder im Einsatz. Welche Prioritäten die Stadt dabei setzt.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Der Winter hat deutliche Spuren hinterlassen. Auch auf den Straßen in Remscheid. Vielerorts ist die Fahrbahn mit Schlaglöchern versehen. Diese zu flicken, ist eine Aufgabe, die nach jedem Winter auf die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) wartet.

In den letzten Jahren seien die Kosten für die Maßnahme immer weiter gestiegen, sagt Gerald Hein, Geschäftsbereichsleiter bei den TBR. Statt ehemals veranschlagten 600 000, investiere man nun rund 800 000 Euro, um die Fahrbahnen in der Stadt instand zu setzen. Wichtige Haupt- und Verbindungsstraßen erhielten dabei Priorität.

Um die Schlaglöcher zu füllen, werden Materialien wie Haftkleber und Asphalt verarbeitet. Wie viel hiervon benötigt wird, hängt von den jeweiligen Witterungsbedingungen eines Winters ab. „Seit Oktober des vergangenen Jahres haben wir 35 Tonnen Füllmaterial verarbeitet“, sagt Gerald Hein.

Pro Schlagloch bräuchten die TBR etwa zehn Kilogramm an Material. „Rechnet man das hoch, kommt man in diesem Winter auf eine Anzahl von 3500 geflickten Schlaglöchern im Stadtgebiet“, führt Hein aus.

Wie entstehen Schlaglöcher?

Schlaglöcher entstehen durch Flüssigkeit, die sich im rissigen Asphalt ansammelt. Kommt es im Winter zu einer Frostperiode, dehnt sich das Wasser aus und sorgt für aufgesprengten Asphalt in der Fahrbahn.

Dies könne selbst dann geschehen, wenn die oberste Schicht Eis bereits weggetaut ist. Denn durch die Beanspruchung der Straßen durch Fahrzeuge werde dem sich ausbreitenden Frost in den Zwischenräumen des Asphalts Vorschub geleistet, erklärt Gerald Hein.

Wie gut kommt die Stadt bei den Schlaglöchern hinterher?

Um den Problemen möglichst gut Herr zu werden, würde man so viele Kolonnen wie möglich entsenden: „Planmäßig sind in jeder unserer drei Straßenmeistereien jeweils drei Kolonnen vorhanden“, sagt der Geschäftsbereichsleiter. Krankheitswellen wie zuletzt die Corona-Pandemie sowie das Fehlen von Nachwuchskräften würde eine gleichzeitige Entsendung aller Kräfte allerdings nahezu unmöglich machen.

Auch deshalb müsse man bei den TBR zwangsläufig mit Priorisierungen von Straßen arbeiten: „Hauptverkehrs- und Verbindungsstraßen stehen hier natürlich besonders im Fokus, um Verkehrsbehinderungen möglichst zu vermeiden“, sagt Hein. Kleinere Straßen müssten so oft einige Zeit warten, bis sie an der Reihe sind.

Trotzdem zeigen sich die Technischen Betriebe für alle Schadensmeldungen gleichermaßen dankbar: „Wir können hier nur immer wieder um Verständnis bitten. Alle Anregungen bezüglich Straßenschäden sind aber stets willkommen und werden schnellstmöglich bearbeitet“, führt er aus.

Das sogenannte „Flicken“ der Schlaglöcher ist aber oftmals nicht von langer Dauer, so dass stetig nachgebessert werden muss: „Es kann sein, dass nach drei Monaten alles wieder aufreißt“, sagt Gerald Hein. In der Tat gebe es aber auch Stellen, die über Jahre halten. „Das ist leider sehr unterschiedlich und hängt von der Härte des Winters sowie der Nutzung der Fahrbahn ab“, ergänzt er.

Komplette Fahrbahnerneuerungen, wie sie durch die TBR in diesem Jahr etwa am Höhenweg oder in der Sieper Straße vorgenommen wurden, böten eine längere Haltbarkeit, seien aber auch mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb bliebe die Auffüllung häufig das Mittel der Wahl. Beispiele für „geflickte“ Schlaglöcher finden sich laut TBR nach diesem Winter etwa auf der Freiheits- und der Königsstraße.

Straßenschäden melden

Die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) sind die zuständige Stelle für die Ausbesserung von Straßenschäden wie Schlaglöchern. Um eine Vielzahl der Mängel aus den Wintern beheben zu können, bitten die TBR die Remscheiderinnen und Remscheider um ihre Mithilfe: „Es ist unmöglich, jedes Schlagloch auf dem Radar zu haben. Deshalb sind wir für jeden Hinweis dankbar“, sagt Gerald Hein von den TBR. Schlaglöcher, Risse oder lose Gehwegplatten können unter der Telefonnummer (0 21 91) 16 24 55 gemeldet werden.