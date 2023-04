Schimmel in Turnhalle: Eltern fühlen sich von der Stadt getäuscht

Colin Cyrus (Die Linke) hat den Missstand in der Halle im Bild dokumentiert, wie den Schimmel unter dem Fenster.

Ärger um den Hallenzustand der Freiherr-vom-Stein-Grundschule geht weiter.

Von Andreas Weber

Remscheid. Die Schimmelbelastung in der Turnhalle der Freiherr-vom-Stein-Grundschule in Lennep schlägt Wellen. Schwer enttäuscht von der Stadt Remscheid wendet sich die Schulpflegschaft an den Remscheider General-Anzeiger. „Uns ärgert die Kommunikationspolitik der Verwaltung maßlos“, erklärt Vorsitzender Tobias Pidun.

Vor drei Wochen wendeten sich die Elternvertreter mit einem langen Protestbrief an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. „Bislang gab es weder eine Antwort noch Eingangsbestätigung.“ Das Maß sei jetzt voll.

Die Eltern fühlen sich von der Stadt und dem Gebäudemanagement hinters Licht geführt, sprechen von „Vertuschung“ und „Täuschung“. Denn zu zwei unbedenklichen Messwerten von Schimmelpilzsporen mit 116 und 112 KBE/Kubikmeter im „Stiefelgang“ und der Turnhalle, die sich bei einem Grenzwert von 200 im Rahmen bewegen, gesellte sich ein dritter, der in den Umkleiden genommen wurde und bei 340 KBE/Kubikmeter lag.

Dieser sei aber zunächst nicht kommuniziert worden, auch nicht der Schulleitung, kritisiert die Pflegschaft. Seltsam kommt ihr vor, dass Gebäudemanager Thomas Judt in der Bezirksvertretung Lennep geäußert habe, dass die Sporthalle vor Messung am 9. Februar 24 Stunden geschlossen bleiben und nicht genutzt werden dürfe.

Bei einer Besichtigung war das Entsetzen groß

„Die Hausmeisterin ist vor der Messung darauf hingewiesen worden, die automatische Lüftung zu deaktivieren. Jedoch wissen wir sicher, dass am Nachmittag vor der Messung Vereinssport in der Sporthalle stattfand. Es ist davon auszugehen, dass der Vereinssport bei geschlossenen Fenstern diese ggf. manuell geöffnet oder durch Querlüftung mit Türen versucht hat, den Geruch zu reduzieren.“

Die Schulpflegschaft hält deshalb die Luftmessungen für nicht aussagekräftig und befürchtet, dass bei einer Wiederholung mit ordnungsgemäßer Sperrung im Vorfeld deutlich höhere Ergebnisse gemessen werden. Auch müsse berücksichtigt werden, dass es Schulkinder mit Vorerkrankungen gäbe, die besonders vor schädlichen Einflüssen geschützt werden müssen.

Bei einer Besichtigung durch Lokalpolitiker war das Entsetzen groß. Halle und Umkleiden in der Freiherr-vom-Stein befinden sich in einem erbärmlichen Zustand. In der Halle zieht ein penetranter, modriger Geruch in die Nase, die Umkleiden sind runtergekommen. Die Pflegschaft hält den Gesamtzustand für „besorgniserregend“.

Als Elternschaft wissen wir, dass es auf Mängelmeldungen von Remscheider Schulen in der Regel keine Reaktion gibt.

Seit 2015 habe die Schulleitung jährlich auf die Zustände und den Schimmel hingewiesen. Es gab nicht eine Reaktion des Gebäudemanagements. Dies sei nicht nur ein Problem in der Hardtstraße 2: „Als gut vernetzte Elternschaft wissen wir, dass es auf Mängelmeldungen von Remscheider Schulen an das Gebäudemanagement in der Regel keine Reaktion, vor allem keine schriftliche Stellungnahme gibt, wie mit den Mängeln umgegangen wird.“ Dies akzeptiere die Elternschaft nicht mehr.

OB Mast-Weisz hält sie vor: „Sie haben geäußert, dass Remscheid sehr gute Schulen hat und Sie diese zu den Besten machen wollen. Mit dem Zustand unserer Sporthalle zeigt sich aufs Allerdeutlichste, dass dies zwar eine politisch schön klingende Aussage ist, mit der Realität allerdings wenig zu tun hat.“