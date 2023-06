Schienenersatzverkehr: Bus braucht doppelt so lange wie S7

In den Ferien gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Remscheid und Wuppertal.

Von Lucas Hackenberg

+ Grund für die Streckensperrung sind laut Vias „umfangreiche Brücken- und Tunnelarbeiten“, wie hier in Höhe Schlachthofstraße. © Roland Keusch

Remscheid. Bahnreisende benötigen in den kommenden Wochen mehr Zeit. Die gesamten Sommerferien ist der Streckenteilabschnitt zwischen Remscheid Hauptbahnhof und Wuppertal Oberbarmen gesperrt. Die von der Vias Rail GmbH betriebene S7 verkehrt mehr als sechs Wochen regulär nur zwischen den Hauptbahnhöfen Remscheid und Solingen. Für die Weiterfahrt nach Lennep, Lüttringhausen und Wuppertal müssen Passagiere in den Schienenersatzverkehr (SEV) umsteigen. Doch der benötigt im Vergleich zum Zug mindestens die doppelte Zeit bis nach Wuppertal-Oberbarmen.

„Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen Remscheid Hbf und Wuppertal-Oberbarmen werden sämtliche ausfallenden Verbindungen durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt“, teilt ein Sprecher der Vias Rail GmbH mit. Somit würde in der Frequenz der Fahrten zwischen beiden Stationen keine große Änderung auftreten. Die Ersatzbusse fahren wochentags im Zwanzig-Minuten-Takt zwischen Remscheid und Oberbarmen. Am Wochenende verkehrt, wie auch im Zugfahrplan vorgesehen, alle halbe Stunde ein SEV zwischen beiden Städten.

„Ich mache drei Kreuze, wenn das alles vorbei ist.“

Grund für die temporäre Ersatzlösung seien „umfangreiche Brücken- und Tunnelarbeiten in Verantwortung der Deutschen Bahn“, wie ein Sprecher der Vias mitteilt. Die Instandsetzung des Streckennetzes unterliegt, im Gegensatz zum Zugverkehr in Remscheid, vollständig dem größten deutschen Verkehrskonzern. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten am 7. August müsse Vias deshalb ausschließlich auf Ersatzbusse für den Bereich setzen.

Die Gesamtfahrzeit der Busse zwischen Remscheid Hbf und Oberbarmen gibt ein Vias-Sprecher mit 47 Minuten an. Das ist mehr als die doppelte Zeit, die Passagiere für eine entsprechende Fahrt mit dem Zug einplanen müssen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Zeitplanung im Arbeitsalltag aus, gerade dann, wenn in Oberbarmen der nächste Anschluss erreicht werden muss.

Ersatzverkehr sorgt für Ärger bei den Fahrgästen

+ In Lennep wird der 100 Jahre alte Backsteinbau abgerissen und durch einen Neubau aus Beton ersetzt. © Roland Keusch

Vor diesem Problem steht Chantal jeden Tag. An allen Wochentagen pendelt sie aus Wuppertal-Langerfeld nach Remscheid – und auch wieder zurück. „Leider bin ich schlicht auf die Verbindung mit dem SEV angewiesen“, berichtet die junge Frau. Das „leider“ kommt für sie dabei nicht von ungefähr: „90 Minuten dauert eine Fahrt insgesamt, pro Tag bin ich somit drei Stunden unterwegs. Irgendwie schon extrem ätzend“, sagt Chantal. Besonders nervig findet sie, dass Alternativen rar gesät sind. Denn: Für den Weg nach Langerfeld sei Oberbarmen nun einmal der einzig sinnvolle Umsteigebahnhof.

Verständnis für Hektik würden viele Busfahrer dabei nicht zeigen: „Einmal hat sogar all mein Rennen nichts genutzt – und der Bus ist eine Minute vor regulärer Abfahrt vor meiner Nase davongerauscht“, erzählt Chantal. Das Ende der Einschränkungen sehnt sie bereits nach wenigen Tagen herbei: „Ich mache drei Kreuze, wenn das alles vorbei ist“, sagt sie.

Lesen Sie auch Hauptbahnhof wird bald videoüberwacht Hauptbahnhof wird bald videoüberwacht Strecke nach Düsseldorf sechs Wochen gesperrt Strecke nach Düsseldorf sechs Wochen gesperrt

Wie Chantal geht es vielen Berufspendlern. Dementsprechend ist die Stimmung an der Ersatzhaltestelle auf der Freiheitstraße oftmals von schlechter Laune und Hektik geprägt. Bis die Arbeiten beendet sind, gehen mindestens sechs weitere Wochen ins Land. Sechs Wochen, in denen erst mit dem Bus nach Elberfeld gependelt werden muss, um nach Oberbarmen zu gelangen. Oder eben die Möglichkeit des Schienenersatzverkehrs in Betracht gezogen werden muss, will man das Auto stehen lassen.

Schienenersatzverkehr

+ Sechs Wochen verkehrt zwischen Remscheid Hbf und Wuppertal Oberbarmen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. © Roland Keusch

Der Weg zur Haltestelle des durch Busse betriebenen Schienenersatzverkehrs ist von den Gleisen des Remscheider Hauptbahnhofs aus mehrfach ausgeschildert. Der Halt befindet sich auf der Freiheitstraße, unweit der Kreuzung mit der Straße Bahnhofsplatz. Auf dem Weg nach Wuppertal-Oberbarmen werden auch die Bahnhöfe in Lennep, Lüttringhausen sowie Wuppertal-Ronsdorf angefahren. Die Fahrpläne sind auf dem zentralen Online-Informationsportal des Regionalverkehrs abrufbar.

www.zuginfo.nrw

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Aus alt mach neu

+ lucas.hackenberg@rga.de © Roland Keusch

Zunächst einmal: Der Ärger über ein Mehr an Fahrzeit auf Fahrgastseite ist durchaus verständlich. 47 statt 21 Minuten für eine Fahrt von Remscheid nach Wuppertal-Oberbarmen bedeuten Aufwand, der vor allem im Berufsverkehr merklich aufs Gemüt schlägt. Festzuhalten ist aber auch, dass die Bauarbeiten früher oder später notwendig werden. Eine alternative Busroute für den Schienenersatzverkehr gibt es nicht, wenn auch die Passagiere aus Lennep, Lüttringhausen und Ronsdorf mitgenommen werden sollen. Auch der Zeitpunkt ist durchaus verständlich gewählt. Die Sommerferien bieten eine sechswöchige Schulpause, während der viele Familien in Urlaub fahren.

Die Deutsche Bahn muss als verantwortliches Unternehmen besser jetzt als später handeln, um die Strecken instand zu setzen. Zugbetreiber Vias ersetzt sämtliche Züge für diese Zeit mit Bussen – und baut zu Stoßzeiten sogar weitere Fahrten ein. Längere Fahrtzeiten müssen hier wohl oder übel in Kauf genommen werden.