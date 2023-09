Schatzkiste wird zu einer Event-Location ausgebaut

Stefan Dilgard will „Meine Kleine“ und die Theaterbühne weiter öffnen. Das Angebot wird über Kabarett und Comedy hinaus deutlich erweitert.

Remscheid. Der Diamant am Markt, die Schatzkiste, wird weiter geschliffen. Denn mit der dazugehörigen Gastronomie „Meine Kleine“ verquicken sich kulinarische Freuden und Kleinkunst mit weiteren Nutzungskonzepten. Restaurant-Geschäftsführer Marvin Schatz, Sohn des Theater-Gründers, hat als rechte Hand Stefan Dilgard eingestellt. Der 28-jährige Wuppertaler treibt als Assistent der Geschäftsführung den Ausbau zur Event-Location voran.

Seit August ist der gelernte Hotelfachmann im Team. Für Dilgard, der in Aachen sein Handwerk lernte und auch die Gastro gut kennt, gilt: „Ich liebe es, nah am Gast zu sein.“ So ist er im Service unter dem Leiter Jose Poyatos (ehemals El Flamenco) im Einsatz, will aber mit Ideen die schmucke Spielstätte über dem Restaurant zusätzlich beleben. Unternehmer Dr. Volker Schatz hat sich mit der Kabarettbühne 2018 einen Traum erfüllt.

Der Saal im ersten Stock mit seinen 99 Sitzplätzen und einer kleinen Tribüne kann auch ohne Bestuhlung von 199 Besuchern genutzt werden. Mit allem, was eine Kulturstätte benötigt: Küche, Künstlergarderobe, Technikraum. Meist donnerstagabends läuft das vom künstlerischen Leiter Jürgen Scheugenpflug zusammengestellte Programm, das bis Ende des Jahres Robert Griess (7. September), Johannes Flöck (21. September), Heinz Gröning (5. Oktober), La Signora (19. Oktober), Roberto Capitoni (16. November) und das Ensemble der Schatzkiste mit dem Angriff der Weihnachtsmänner (30. November, 1./2. Dezember) bietet.

Stefan Dilgard will den Saal über Kabarett und Comedy hinaus öffnen. Die Auslastung soll erhöht werden. Ü30-, Ü40- und Ü50-Partys sind fest geplant. Dilgard möchte eine Open Stage für Jugendliche einrichten, bei dem der Nachwuchs die Bühne nutzt, um sich mit seinen Talenten einem Publikum vorzustellen. Ob Tanzen, ein Instrument spielen, Gags reißen. „Wer immer sich berufen fühlt, ist willkommen. Das wäre etwas, was man in den Ferien anbieten könnte“, findet Stefan Dilgard.

Er denkt auch an internationale Themenabende. Den ersten hat es nach dem Auftakt der „Wochen der älteren Generation“ gegeben. Am 26. August fand in der Elberfelder Straße 7 der spanische Abend mit entsprechendem kulinarischen Angebot und der Band Los Chicos statt. Oben wie unten wurde dabei zugehört, getanzt, gegessen. Ein italienischer Abend wird am 30. September (17 Uhr; Eintritt: 5 Euro) folgen.

Speisenmix: „Meine kleine Reise“ verfeinert die Karte

Vermietungen getrennt und in Kombination sind möglich – von Firmenfeiern bis zu Hochzeiten. Dilgard hat einen Flyer erstellt für Reuessen, der bei Bestattungsinstituten ausgelegt wird. Das geschmackvolle eingerichtete Restaurant mit einer großen Bar wird von Küchenchef Julian Krämer geführt. Es gibt eine neu überarbeitete Karte, die sowohl bei Vorspeise, Hauptgang wie Dessert mit „Meine kleine Reise“ als einem Mix der Speisen auf einem großen Teller lockt. Ausgebaut werden soll das Catering. Der Außer-Haus-Verkauf ist angelaufen. Extra Personal wurde dafür eingestellt.

Weitere Pläne

Weil Stefan Dilgard zu Beginn seiner Laufbahn als Barkeeper Erfahrungen sammelte, bietet „Meine Kleine“ auf der Speisekarte auch ein Dutzend Cocktails. Die Überlegung geht dahin, das Restaurant als Cocktailbar zu etablieren. Um die Getränke zu genießen, könnten Gäste in der großzügigen Couchlandschaft Platz nehmen, die neben dem Tresen steht.

2024 soll der Innenhof als Außengastro genutzt werden. Den Hof kann man über eine Treppe von der Schatzkiste, durchs Restaurant sowie durch ein Tor von der Elberfelder Straße erreichen.

Anfragen per E-Mail: meine.kleine@outlook.de