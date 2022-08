Stadt schaltet das Licht aus, spart aber nur wenig

Remscheid. Am zwei Abenden wird es noch mal erstrahlen. Danach gehört das hell erleuchtete Rathaus der Vergangenheit an. Vorerst jedenfalls. Ab Donnerstag, 1. September, gelten in ganz Deutschland verbindliche Energiespar-Regeln. Die Schmuckbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden bleibt danach ausgeschaltet. Viel Strom sparen wird die Stadt deshalb jedoch nicht.