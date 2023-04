Wie eine Onkolotsin Krebspatienten während der Therapie hilft

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) bietet neuen Service an.

Von Sabine Naber

Remscheid. Ein weiteres Serviceangebot bietet die Remscheider SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) jetzt ihren Patienten an. Danuta Korzenietz, Krankenschwester und schon seit einigen Jahren im Team, hat sich zur Onkolotsin ausbilden lassen und ist durch diese zusätzliche Qualifikation in der Lage, während und auch nach der Therapie die Patienten zu unterstützen.

„Ich versuche, meinen Patienten Halt zu geben, nehme sie im übertragenen Sinne an die Hand“, erklärt sie ihren Aufgabenbereich. Nach einer beängstigenden Krebs-Diagnose stürme viel auf den Menschen ein, gemeinsam wird dann überlegt, wie der nächste Schritt aussehen kann. Denn neben dem medizinischen Part käme viel auf die Patienten zu. „Eine solche Botschaft muss erst einmal einsortiert werden. Dann kommt meist ein Wust von Formularen dazu. Anträge zum Pflegegrad müssen gestellt und das passende Krankenhaus ausgesucht werden“, sagt die Expertin. Sie weiß, dass die finanzielle Seite im Krankheitsfall, wenn beispielsweise der Hauptversorger ausfällt, oft die größte Sorge ist.

Aber auch die Fragen, wer während eines Krankenhausaufenthaltes die Kinder versorgt, eventuell die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer informiert, und sich um Hund und Katze kümmert, wenn man es selbst nicht mehr kann, seien nicht zu unterschätzen. „Es dauert in einer solchen Ausnahmesituation seine Zeit, bis die Patienten ihre unheilbaren Krankheiten in den Alltag integriert haben. Aber es hilft, wenn man die Erkrankung angenommen hat, lernt, damit zu leben“, betont die Krankenschwester.

Betreut werden die Patienten, solange Bedarf besteht

Wenn der Arzt die Diagnose stellt, dann wüssten die Patienten zu Hause oft nicht mehr so genau, was er ihnen erklärt hat. Dann lasse sie den Besuch noch einmal Revue passieren. „Wenn man so lange in meinem Beruf gearbeitet hat, dann kennt man auch die Netzwerke. Kann die Patienten zu Spezialisten schicken und weiß, was zu tun ist.“

Betreut werden die Patienten, solange Bedarf besteht. Auch wer noch nicht an die SAPV angebunden ist, wird berücksichtigt. Es gibt wenige Krankenschwestern oder Pfleger, die sich eine solche Zusatzqualifikation erarbeitet haben. „In Nordrhein-Westfalen sind es weniger als zehn“, macht Tatjana Lenuck, die Leiterin des SAPV, deutlich.

In Nordrhein-Westfalen wird der Dienst der Onkolotsen ab der Pflegestufe eins von den Krankenkassen übernommen. Wer privat bezahlt, den kosten 40 Minuten Beratung oder Betreuung 43 Euro. Betreut werden alle Palliativ-Patienten, die das wünschen. Nicht nur Menschen, die unter einer Krebserkrankung leiden.

Mehr Infos gibt es im Büro des SAPV unter Tel. (0 21 91) 6 08 68 20.