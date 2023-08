S7 fährt wieder bis Wuppertal – Pendler sind erleichtert

„Müngstener“ fährt nach sechs Wochen wieder regulär – mit Einschränkungen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. „Endlich hat das mit dem Schienenersatzverkehr ein Ende“, sagt Alisa Brehm. Am Montagmittag steht die 23-Jährige in Lennep am Bahnhof und wartet auf die S7 in Richtung Remscheid. Der jungen Auszubildenden steht ein Lächeln der Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Nach über sechs Wochen Sperrung fährt der „Müngstener“ wieder nach Plan. Doch kleine Einschränkungen wird es weiterhin geben,

In den Sommerferien konnten Fahrgäste die Schienenverbindung nur zwischen Remscheid und Solingen nutzen. Zwischen Remscheid Hauptbahnhof, Lennep, Lüttringhausen, Wuppertal-Ronsdorf und -Oberbarmen wurde indes der sogenannte SEV (Schienenersatzverkehr) mit Bussen eingerichtet. Diese benötigten für die Strecke jedoch etwa eine halbe Stunde länger als der Zug. Mit der Fertigstellung der Brücken in Lennep in der Wülfing- und in der Schlachthofstraße rollt die von Vias betriebene S7 jetzt aber größtenteils wieder regulär.

„Während der Sperrung doppelt so viel von meiner Freizeit weg.“

Die Freude aufseiten der Fahrgäste wie Alisa Brehm ist entsprechend groß. Zwar hatten die Meisten Verständnis für die notwendigen Baumaßnahmen, der Schienenersatzverkehr wurde aber oft zur Geduldsprobe. Die Zeitersparnis sei, vor allem nach Dienstschluss, immens: „Durch den SEV war plötzlich doppelt so viel von meiner Freizeit weg wie sonst.“ Zu allem Überfluss sei der Bus auf dem Weg zurück fast immer zu spät gekommen, so Brehm. Jetzt komme sie fast eine Stunde früher zu Hause an. Zustimmung erhält sie von zwei Schülern auf den Wartesitzen neben ihr. Danilo Eäläkhatyi und Azla Idrizi nervte der doppelt so lange Weg bis zur Schule ebenso: „Das waren pro Fahrt einfach mal 20 Minuten zusätzlich, nur von Lüttringhausen nach Remscheid“, sagen beide.

Lesen Sie auch Ab Donnerstag: S7 fährt sechs Wochen nicht Ab Donnerstag: S7 fährt sechs Wochen nicht Strecke nach Düsseldorf sechs Wochen gesperrt Strecke nach Düsseldorf sechs Wochen gesperrt

Noch sind die Gründe für die sechswöchige Sperrung am Bahnhof Lennep schnell ausgemacht. Die beiden neuen Brücken an der Wülfingstraße und an der Schlachthofstraße lassen noch keinen Autoverkehr unter ihnen zu, nur die Bahn kann sie schon überqueren. Die Baumaterialien sind für die Zugpassagiere aus dem Fenster noch gut zu beobachten.

Lucia von Dahle kann die Erleichterung der Fahrgäste gut verstehen: „Das lange Warten hat verständlicherweise an den Nerven gezehrt“, sagt sie. Im Gegensatz zu den Passagieren mit Fahrtziel Wuppertal muss sie aber noch Einschränkungen auf sich nehmen. Ihr Job in Düsseldorf ist bis zum 25. August nicht mit dem Direktzug, der RE47, sondern nur mit dem Ersatzbus ab Remscheid Hauptbahnhof erreichbar.

Eine weitere Ausnahmeregelung kommt seit dem ersten „normalen“ Betriebstag am Montag aber schon wieder hinzu: Aufgrund von Bauarbeiten am Tunnel Rauenthal zwischen Ronsdorf und Oberbarmen werden bis zum 30. September zwischen Sonntag- und Donnerstagabend (ab etwa 23 Uhr) je drei Nachtfahrten von und nach Wuppertal durch Busse ersetzt. Die Züge der S7 fahren in genanntem Zeitraum nur von und bis zum Bahnhof in Wuppertal-Ronsdorf. Von dort läuft der Verkehr mit dem Schienenersatzverkehr bis Wuppertal Hauptbahnhof weiter. Die Nächte an Frei- und Samstagen sind hiervon ausgenommen.

Ersatzfahrten

Aufgrund der Baustelle am Tunnel Rauenthal in Wuppertal setzt Vias sonntag- bis donnerstagabends einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Der Fahrplan steht online.

www.t1p.de/zgp1u