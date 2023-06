Rund 1,5 Millionen Euro für mehr Grün auf Schulhöfen

Der AES-Schulhof in der Julius-Spriesterbach-Straße: Vor dem Hauptgebäude sollen drei große Bäume gepflanzt werden.

Schulhöfe der AES, der KGS Franziskus und der GGS Adolf Clarenbach erhalten Landesmittel.

Remscheid. Mehr Grün, weniger Grau – im Oktober hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Remscheider Schulhöfe nach und nach entsiegelt und aufgewertet werden sollen. Nun wird es konkret: Mehr als 1,5 Millionen Euro sollen in die Pausenhöfe der Albert-Einstein-Gesamtschule (AES), der Katholischen Grundschule (KGS) Franziskus in Lennep und der Adolf-Clarenbach- Grundschule in Lüttringhausen investiert werden. Unter anderem kommt der Asphalt weg, teils werden neue Bäume gepflanzt. Möglich macht es eine Förderung der Landesregierung.

Die hatte ihr Förderprogramm zur Klimavorsorge im Vorjahr um die Möglichkeit, Schulhöfe und Fassaden zu begrünen, erweitert. Da schlug die Stadtverwaltung zu und reichte Antrag ein, der auch bereits bewilligt wurde. Laut Zuwendungsbescheid seien etwa 1,34 Millionen Euro vom Land zu erwarten, heißt es in einer Vorlage für den Schulausschuss. Die Planungskosten, angesetzt sind etwa 200.000 Euro, muss die Stadt selber tragen. Zudem seien Positionen von zusammen rund 23.700 Euro als nicht förderfähig eingestuft worden, so die Verwaltung. Das Geld soll nun aus anderen für Schulhöfe bestimmte Haushaltsposten genommen werden.

Die offensichtlichsten Veränderungen stehen bei der AES an, wo auf dem Schulhof des Gebäudes der 5. und 6. Klassen in der Julius-Spriesterbach-Straße unter ander „drei großkronige Bäume zur Verbesserung des Kleinklimas“ gepflanzt werden sollen. Außerdem sieht der Plan eine Sportfläche, entweder ein Bolzplatz oder ein Basketballfeld, und größere Grünflächen vor.

Wie bei der KGS Franziskus sollen zudem die Asphaltflächen aufgebrochen und durch sickerfähige Beläge ersetzt werden. In den Randbereichen der Schulhöfe soll zum Beispiel Rasefugenpflaster zum Einsatz kommen. Die einige Zentimeter breiten Fugen ermöglichen es nicht nur, dass das Niederschlagswasser versickern kann, in ihnen wachsen auch Gras und ähnliche Pflanzen. Das bringe einen gewissen Kühlungseffekt, heißt es in der Vorlage.

An der GGS Adolf Clarenbach plant die Stadt zusätzliche Bäume an der Südseite des Nebengebäudes, um dieses und die Terrasse besser zu beschatten. Daneben soll der vorhandene Baumbestand „durch eine Verbesserung der Standortbedingungen“ fit für die Zukunft gemacht werden. Auch hier sollen die Asphaltflächen aufgebrochen und ersetzt werden.

Endgültig zustimmen muss den Planungen der Stadtrat, das könnte bereits in der nächsten Sitzung am 19. Juni passieren. Gründe, die dagegen sprechen, sind derzeit nicht zu erkennen. Die Umsetzungen der Arbeiten sollen dann noch in diesem Jahr erfolgen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Kommentar von Sven Schlickowey: Coole Sache

Mit griffigen Namen ist der Gesetzgeber neuerdings schnell zur Hand. Das Gute-Kita-Gesetz ist so ein Beispiel oder auch das Starke-Familien-Gesetz. In die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Klimawandelvorsorge in Kommunen, kurz: RL KliWaVo, hat die Landesregierung im vergangenen Jahr den Punkt „Coole Schul- und Kitahöfe“ eingebaut.

Nach den unzähligen Euphemismen, die die Politik in den vergangenen Jahren produziert hat, endlich mal eine passende Namensgebung. Weil jeder Strauch mehr und jeder Quadratmeter Asphalt weniger die oftmals in den 1960er und 1970er Jahren zubetonierten Schulhöfe wirklich cooler macht. Im eigentlichen Wortsinn, also bei der Temperatur in heißen Sommern, und im übertragenen Sinn für die Schülerinnen und Schüler.

Wirklich cool, dass man bei der Stadt diese Möglichkeit erkannt und genutzt hat.