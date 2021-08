Remscheid ruft keinen Klimanotstand aus

Umweltpolitik

Antrag der Grünen verfehlte Mehrheit. Zunächst soll es eine Nachhaltigkeitsstrategie geben.

Von Frank Michalczak

Die Stadt Remscheid wird vorerst nicht dem Vorbild anderer Kommunen wie Münster, Konstanz oder Aachen folgen, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Ein entsprechender Antrag von Bündnis 90/Die Grünen fand bei der Ratssitzung am Donnerstag keine Mehrheit. Das Ergebnis: 17 Politiker stimmten dafür, 29 dagegen. Es gab sechs Enthaltungen. Zu den Befürwortern, dass Remscheid den Klimanotstand ausrufen soll, zählten neben den Grünen auch die Linkspartei und Teile der SPD-Fraktion. Dagegen votierten unter anderem die CDU und die FDP.

Dies heißt aber nicht, dass sich beim Thema Klima- und Umweltschutz nichts bewegen soll. Eine sehr große Ratsmehrheit schloss sich dem Vorschlag der Stadtverwaltung an, zunächst eine „Nachhaltigkeitsstrategie“ zu entwickeln. Aus ihr sollen neue Öko-Maßnahmen abgeleitet werden, die in Remscheid dem Klimaschutz dienen. Es geht aber bei der Strategie nicht nur um dieses Thema, sondern um einen 17 Punkte umfassenden Katalog – dazu zählen Armutsbekämpfung, Bildung für alle und gesundes Leben. Dabei werden auch die Tochterunternehmen bzw. Eigenbetriebe der Stadt einbezogen – von den TBR bis zur Stadtsparkasse. Im Rathaus soll sich zusätzliches Personal um die höchstkomplexen Aspekte kümmern. „Wir nehmen die Herausforderungen sehr ernst“, erklärte OB Burkhard Mast-Weisz (SPD).

Der Entscheidung ging eine kontroverse Debatte voraus – unter anderem darüber, welche Konsequenzen der Begriff „Notstand“ nach sich ziehen würde. Jens Nettekoven (CDU) befürchtete, dass damit weitreichende Folgen verbunden wären. In Frage ständen Großprojekte, wie das Outlet-Center, aber auch neue Gewerbegebiete. „Selbst Brauchtumsveranstaltungen oder ein Feuerwerk wären in Gefahr.“ Thomas Brützel (WiR) erklärte: „Wenn wir den Klimanotstand ausrufen, muss dies auch Konsequenzen haben. Ansonsten wäre dies reine Symbolpolitik. Und dann können wird es auch lassen.“

Gerade aber diesem Symbol komme große Bedeutung zu, erwiderte David Schichel (Bündnis 90/Die Grünen). „Es ist schlecht, dass der Rat nicht einmal dieses Zeichen setzen kann.“ Er erinnerte daran, dass seit einem Jahr die Remscheider Aktivisten von Fridays for Future dafür kämpften, dass der Klimanotstand ausgesprochen wird. „Und großen Widerspruch haben sie auch von der CDU nicht erhalten“, meinte Schichel.

SPD-Fraktionschef forderte konkrete Maßnahmen

So oder so: Aus einem Klimanotstand müssten konkrete Maßnahmen entwickelt werden, stellte SPD-Fraktionschef Sven Wolf fest. „Und genau in diesem Sinne ist ja die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadtverwaltung zu verstehen.“ Dies sei auch ein Zeichen an die Jugendbewegung. Für Philipp Wallutat (FDP) ist der Klimaschutz zwar ein wichtiges Anliegen der Liberalen. „Er hat aber für uns keinen Vorrang vor anderen Aufgaben – vom Gewerbegebiet bis zum Wohnbauprojekt.“

Am Ende der zweistündigen Debatte kam es zu einem Polizeieinsatz im Rathaus. Vorausgegangen waren Äußerungen über Fridays-for-Future-Aktivistin Greta Thunberg von der zweiköpfigen Ratsgruppe von Pro Deutschland. Diese sorgten im Rat für Empörung. Dabei kam es auch zu einem Zwischenruf aus dem Plenum. Der Vorwurf der Rechten, die die Polizei riefen: Beleidigung.