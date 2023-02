Rosenmontagszug kehrt nach Lennep zurück

Karnevalisten zählen weniger Wagen und Fußgruppen als vor der Pandemie – Dennoch ist viel Frohsinn zu erwarten.

Remscheid. Unter dem doppeldeutigen Motto „Mir sin widder am Zoch“ startet der Rosenmontagszug in Lennep. „Es geht um die Aussage, dass wir jetzt wieder durchstarten und sich die Besucher nun endlich auf den Zug freuen können“, berichtet der Vorsitzende der Lenneper Karnevalsgesellschaft Gunther Brockmann, der 14 Wagen und Fußgruppen beim Spektakel am kommenden Montag, 20. Februar, zählt. Vor der Pandemie waren es ein paar mehr. „Aber ich habe Schlimmeres befürchtet. Mit der Teilnehmerzahl bin ich noch ganz zufrieden“, spielt er auf die drei Jahre währende Corona-Pause an.

Angeführt wird der Zug wieder vom Verein Lennep Offensiv, dessen feuerrotes Mobil einen besonderen Blickfang bildet. Die Ehre, den Schlusspunkt zu setzen, haben die Badminton-Barbiere. „Sie sind erstmals mit dabei“, kündigt Brockmann an. Los geht es wie üblich um 14.11 Uhr. Dann dürften wieder Tausende Partybummler die Lenneper Straßen säumen.

Doch bereits zuvor sollten Verkehrsteilnehmer auf veränderte Regelungen achten. Entsprechende Schilder seien bereits aufgestellt worden, sagt der Vorsitzende. So erfolgt die Zugaufstellung ab 12 Uhr in der Albrecht-Thaer-Straße, heißt es von der Stadtverwaltung. Von hier aus startet der Zug über die Strecke Hardtstraße, Thüringsberg, Post-, Kölner-, Ringel-, Leverkusener Straße, Rotdornallee, und mündet in der Bahnhofstraße.

Wie Rathausmitarbeiter Sascha Hilverkus mitteilt, wird die Albrecht-Thaer-Straße ab Abzweig Drosselsang ab 12 Uhr voll gesperrt. Alle weiteren Einmündungen, die auf die Zugstrecke treffen, werden für den Fahrzeugverkehr ab 13 Uhr abgeriegelt. Wichtig: Auf der gesamten Wegstrecke gelten absolute Halteverbote – und das bereits ab 10 Uhr. „Zum Glück ist es in der Vergangenheit nur in ganz seltenen Fällen dazu gekommen, dass Autos abgeschleppt werden mussten“, appelliert Brockmann auch diesmal, auf die Beschilderung zu achten.

Zur Aufrechterhaltung des Linienbusverkehrs wird in der Hermannstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße von der Einmündung Sauerbronnstraße bis zur Kölner Straße ein absolutes Halteverbot von 11 Uhr bis 18 Uhr eingerichtet. Die Bushaltestelle am Kreishaus in Fahrtrichtung Remscheid wird derweil auf der Kölner Straße an die Hausnummern 87-89 verlegt. „Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Veranstaltungsbereich zu umfahren. Das Einfahren in den Bereich der Zugstrecke ist nicht erlaubt“, fügt Sascha Hilverkus hinzu. Die Taxistände am Bahnhof Lennep bleiben in Betrieb.

+ Die Route © Leon Hohmann

Im Anschluss an das Spektakel ist das Team der Technischen Betriebe Remscheid im Einsatz, um den Müll zu beseitigen. Die Kosten dafür übernimmt die Karnevalsgesellschaft, wobei Gunther Brockmann darauf hinweist, wie wichtig dafür alle Jahre wieder die Einnahmen aus dem Weinfest sind, das unter der Regie des Vereins in der Lenneper Altstadt steht.

Rosenmontag in Lennep: Nach dem Zug in die Gaststätten

Auf Zeltveranstaltungen auf der Robert-Schumacher-Straße am Bahnhof verzichten die Karnevalisten in diesem Jahr. Somit wird es entgegen der Tradition auch keine klassische After-Zoch-Party geben. Nach der Wagenkolonne empfiehlt sich somit für alle, die noch weiterfeiern wollen, der Besuch der Lenneper Kneipen.

Zudem bietet die Gaststätte König von Preußen mitten im Trubel, am Bismarckplatz, Außengastronomie an. Der Imbiss- und Getränkewagen ist in Höhe des leerstehenden Kiosks bis in die frühen Abendstunden geöffnet, wie Wirt Edmund Joska im RGA-Gespräch ankündigt.

Großeinsatz

Zu einem Großeinsatz führt der Karnevalszug bei Polizei und Ordnungsamt: Auf mehr als 30 Mitarbeitende beziffert Behördenchef Arndt Liesenfeld allein das Team vom Kommunalen Ordnungsdienst. Hinzu kommen Einsatzkräfte von Gesundheits- und Jugendamt. Ihre Schaltzentrale ist das Röntgen-Museum.