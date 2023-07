Rollende Waldschule bringt Fuchs und Dachs zu den Kids

Jürgen Bemme (76) und seine Tierschar kann man mieten: Kreisjägerschaft setzt damit auf Umweltbildung.

Remscheid. Als die vier Holzboxen aufklappen, verwandelt sich der Klassenraum der EMMA plötzlich in ein Waldgebiet: Fuchs und Hase sagen sich guten Morgen, der Waschbär späht auf seinem Holzscheit frech das nächste Leckerchen aus, und sogar ein Rehkitz wurde hier gerade geboren. Plötzlich ist es ganz still im Raum, die sonst so coolen Jugendlichen sind mucksmäuschenstill. Die meisten von ihnen haben all diese bergischen Waldtiere noch nie im Leben gesehen. Vor allem nicht so nah. Dieses einmalige Erlebnis verschafft den Jugendlichen mit Fluchterfahrung, die im Ferienprogramm der Verlässlichen hier gerade Deutsch lernen, der heutige „Zoowärter in Grün“, Jäger Jürgen Bemme.

Denn der 76-Jährige bringt mit seiner „Rollenden Waldschule“ der Kreisjägerschaft Remscheid die Waldbewohner in die Stadt. Ziel ist die Umweltbildung. Kindertagesstätten, Schulen und Gruppen können die mobile Waldschule mieten. Dann fährt der Lenneper mit seinem Suzuki Jimny und dem bunten Tier-Anhänger vor und erschafft vor den Augen der Kinder ein ganzes Waldgebiet. Aber nur ein bergisches. „Ich stelle nur die heimischen und bejagbaren Arten vor“, erklärt er. Zum Beispiel Fuchs, Marder, Elster, Krähe und das Rehwild. Der neueste Nachwuchs bei der „Rollenden Waldschule“ ist der Waschbär. Alles ausgestopfte Exponate, die noch gut erhalten sind. Bis auf den Hasen – der Löffel musste bereits das eine oder andere Mal angeklebt werden. Macht aber nichts, er hört noch gut.

„Oft kommt dann bei meinen Schulstunden die Frage nach Hirschen oder Adlern“, erzählt Jürgen Bemme, der 1978 sein „grünes Abitur“ in Remscheid abgelegt hat. Der Jäger kann dann aufklären: Bei uns gibt es nur Rehwild. Und Adler keinesfalls, nur Käuzchen, die abends im Wald rufen. „Oft erzählen die Kinder vom Raben. Ich erkläre ihnen dann, dass das Tier eigentlich Krähe heißt und als Aaskrähe tote Tiere auf der Straße frisst. Das haben sie dann alle schon mal gesehen“, sagt der 76-Jährige, der aus Westfalen stammt.

Schon als Kind hockte er morgens um 4 vor seinem Onkel im Gebüsch und beobachtete mit dem Bauern durch ein Guckloch die Tiere. Während der Ferien schickten seine Eltern ihn zudem auf den Hof seines Großonkels. „Wir gingen morgens um 5 auf Entenjagd. Mittags gab es die Ente dann schon zum Essen.“ Seit 1969 lebt Jürgen Bemme in Remscheid. Der Lenneper jagt übrigens immer noch: in einem Revier in Lüttringhausen und in Hückeswagen. Und bringt bereits seit 20 Jahren den Wald zu den Stadtkindern.

So wie heute. „Das Rehwild ist in unseren Revieren am weitesten verbreitet“, erklärt der Waldschullehrer und streichelt dem Rehkitz über den Rücken. „Das Rehkind heißt Kitz, seine Mutter ist die Ricke, der Vater der Bock“, erklärt er und Lehrer Marian Schmidt-Maaß schreibt die Worte an die Tafel. Denn die Jugendlichen, die hier gerade die Ferienschulbank drücken, kommen aus Pakistan, Aserbaidschan, Syrien, der Ukraine und lernen praxisbezogen Deutsch. So waren sie zum Beispiel schon auf dem Wochenmarkt, habe eine Selfie-Rallye gemacht oder mussten prägnante Gebäude wie die Zentralbibliothek suchen – und dafür nach dem Weg fragen. Isländisches Modell nennt sich das, und dafür ist die „Rollende Waldschule“ eine gute Praxisübung.

„Welche Farbe hat dieses Wiesel?“, fragt Jürgen Bemme. „Weiß“, antwortet ein Jugendlicher von hinten, und der Jäger erklärt, dass das aber nicht immer so ist: Im Winter ist sein Fell weiß, um sich im Schnee vor Feinden zu tarnen, im Sommer ist es braun, um sich im Laub zu verstecken. Star der heutigen Waldschulstunde ist der Wildschweinkopf Heinrich. Das Antlitz des Keilers prangt mit großen Augen auf dem Tisch. Ganz schön lebensecht. Jetzt dürfen die Jugendlichen sogar die Tiere anfassen – und haben sichtlich Spaß dabei, kichern, machen Selfies. Welches Tier ist das beste? „Alle cool“, sagt einer der Jungs, streichelt den Frischling und grunzt. Und alle lachen.

Kindertagesstätten, Schulen, Gruppen und Einrichtungen können die „Rollende Waldschule – Lernort Natur" der Kreisjägerschaft Remscheid buchen. Im Mittelpunkt steht die Umweltbildung. Das Team besteht aus Jürgen Bemme, einem Justizangestellten aus der JVA und einer Rentnerin. Alle drei sind Jäger.

Bei der Kreisjägerschaft kann man übrigens auch Wildfleisch kaufen – beispielsweise über die App Waldfleisch.

