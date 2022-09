Röntgenplakette geht an Professor Beatriz Roldan Cuenya

Auszeichnung

+ © FHI / Amin Akhtar Professor Beatriz Roldan Cuenya © FHI / Amin Akhtar

Die Preisträgerin ist Direktorin am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und leitet dort die Abteilung für Grenzflächenwissenschaft.

Remscheid. Professor Beatriz Roldan Cuenya erhält die Röntgenplakette in Würdigung ihrer bahnbrechenden Arbeiten zum Verständnis der Katalyse, insbesondere der Elektrokatalyse, und der damit verbundenen Möglichkeiten für die Nutzung neuer nachhaltiger Energiequellen der Zukunft. Das teilt die Stadt am Donnerstag mit.

Seit 2017 ist Prof. Beatriz Roldan Cuenya Direktorin am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und leitet dort die Abteilung für Grenzflächenwissenschaft. Am Interface Science Department erforscht sie weiterführend die einzigartigen strukturellen, elektronischen und Schwingungseigenschaften von Nanostrukturen und dünnen Filmen, die nach Größe und Form ausgewählt werden können, sowie deren Grenzflächen zu gasförmigen und flüssigen Stoffen.

Bei ihrer Forschung konzentriert sie sich auf das grundlegende Verständnis der Beziehungen zwischen Struktur und Zusammensetzung auf der einen und Reaktivität auf der anderen Seite und das sowohl für die thermische als auch die elektrochemische Katalyse.

Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des dynamischen Verhaltens von Katalysatoren unter realistischen und umweltrelevanten Reaktionsbedingungen. Das Verständnis des Zusammenspiels dieser zahlreichen Faktoren, die das physikalisch-chemische Verhalten solcher Systeme bestimmen, ist entscheidend für die Optimierung ihrer Effizienz für Anwendungen in der Katalyse und insbesondere in der Energieumwandlung. Mit modernen Synthesemethoden kann man so Katalysatoren „bei der Arbeit“ zuschauen.

Beatriz Roldan Cuenya hat für ihre Forschungen zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten. Nun auch die Röntgenplakette. Die Verleihung findet am Samstag, 10. September, ab 11 Uhr in der Klosterkirche in Lennep statt. red

Ausführliche Berichterstattung folgt.

Lesen Sie zum Thema: Forscher tragen die Röntgenplakette mit Stolz