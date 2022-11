Roberto Blanco tritt in Lüttringhausen auf

Roberto Blanco singt am Samstag in Lüttringhausen.

Der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr ein wenig geschrumpft – doch er bekommt Unterstützung durch eine zweite Veranstaltung.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Am Wochenende 9. bis 11. Dezember veranstaltet das Team des Fundamental Schulungszentrum einen Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz des Lüttringhauser CVJM-Heims. Inklusive eines Mitsingkonzerts und eines Auftritts von Roberto Blanco.

Angekündigt ist die Veranstaltung als „1. Dentaler Weihnachtsmarkt“, schließlich ist die Firma Fundamental mit Sitz in der oberen Gertenbachstraße ein Schulungsanbieter für Zahnärzte und Dentaltechniker. Die Idee sei gewesen, ein weihnachtliches Angebot für diese Zielgruppe zu schaffen, berichtet Corinna Wilms. „Aber nicht nur“, betont sie. Der Markt stehe auch allen anderen Besuchern offen.

Bis zu 20 Stände könnte es geben, so Wilms. Darunter Markus Kärst mit seinem Team vom Hotel Kromberg, ein Cocktailtaxi und das Remscheider Unternehmen Wikinger Welten, das Schmuck, Met und andere mittelalterliche Spezialitäten im Angebot hat. Aber eben auch Anbieter aus dem Dentalbereich, wie ein Implantat-Lieferant, der Infos zu seinen Produkten und Honig im Gepäck hat.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt freitags ab 15 Uhr, samstags und sonntags jeweils ab 12 Uhr. An den ersten beiden Tagen ist zudem jeweils eine Abendveranstaltung im benachbarten CVJM-Heim geplant. Am Freitag ab 20 Uhr ein Mitsingkonzert, tags drauf zur gleichen Zeit tritt Roberto Blanco mit seiner Band auf. Der 85-Jährige, dem mit Schlagern wie „Ein bißchen Spaß muß sein“ der Durchbruch gelang, gehört bis heute zu den bekanntesten Entertainern des Landes, zuletzt war er an den Musikvideos zu „Scheiß Wessis“ und „Scheiß Ossis“ von Marteria und den Toten Hosen beteiligt.

Während der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt kostenfrei möglich ist, braucht es für die Konzerte Tickets, freitags 15 Euro, samstags 25 Euro, die unter anderem bei Fundamental unter Tel. (0 21 91) 5 64 66 60 reserviert werden können. Die Mitarbeiter des Schulungszentrums würden an den Abenden auch Getränke verkaufen, berichtet Corinna Wilms. Alle Einnahmen, die über die reinen Kosten hinausgehen, sollen später gespendet werden. An wen, das entscheide man im neuen Jahr, sagt Corinna Wilms: „Wir machen das ja zum ersten Mal und müssen erstmal sehen, wie es läuft und was dabei rauskommt.“