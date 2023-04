In Remscheid geröstet, hilft dieser Kaffee Kindern in Not

Stephanie Rigano sitzt mit ihrer Kaffeerösterei an der Honsberger Straße - was das mit Schuhen in Honduras und Unterhosen in Namibia zu tun hat.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Da sind die 198 Kinder in Honduras, die das ganze Jahr über barfuß liefen und nun das erste Mal Schuhe besitzen. Oder die Mädchen in Peru, die oft schon als Teenager schwanger werden, weil sie keinerlei Perspektive haben, und jetzt ein eigenes Dorfcafé betreiben. Oder die Jungen und Mädchen vom Kinderheim in Namibia, die nur zwei Unterhosen besaßen – so manch ein alter Putzlappen ist hübscher.

Seit kurz vor Weihnachten haben sie nicht nur frische Unterwäsche, sondern auch noch Flip-Flops, T-Shirts und Hosen. Ihnen allen und vielen weiteren Kindern, Jugendlichen und Frauen auf der anderen Erdhalbkugel konnte Stephanie Rigano vom gleichnamigen Kaffee-Unternehmen mit ihrem Verein „Aktion Kinderpläne“ helfen.

Und zahlreiche Remscheiderinnen und Remscheider unterstützen sie bei ihrem Herzensprojekt: Die evangelische Kirchengemeinde Lennep spendete ihre Kollekte, Ute Lennartz-Lembeck töpfert regelmäßig, Tobias Scharwächter organisierte einen Spendenlauf. Und viele andere mehr. 2022 kamen so über 28 000 Euro zusammen.

+ Stephanie Rigano mit Isabel aus Honduras im neuen Elsa-Kleid. © Stephanie Rigano

Denn Stephanie Rigano (47), selbst Mutter von zwei Kindern (16 und 13), findet: Jedes Kind sollte gesund, gebildet und gewaltfrei aufwachsen dürfen. Doch das ist nicht in allen Ländern dieser Welt selbstverständlich. Es sei schon immer ihr Traum gewesen, einen Beitrag für die Welt zu leisten. „Es gibt so viele, die Hilfe brauchen. Und ich bin überglücklich, dass mich so viele dabei unterstützen“, sagt die 47-Jährige, die schon als Kind in der Grundschule für Unicef Postkarten verkauft hat.

Wegen der Liebe nach Remscheid

Stephanie Rigano stammt aus der Eifel. Sie wuchs auf einem Bauernhof auf, studierte Sozialwissenschaften und stellte bereits zu Studienzeiten ein Benefiz für krebskranke Kinder auf die Beine. Der Liebe wegen kam sie um die Jahrtausendwende nach Remscheid. Ihr Mann Lorenzo (51), Energieelektroniker, hatte sich 1999 mit Kaffeemaschinentechnik selbstständig gemacht – zunächst noch im Keller des Wohnhauses an der Stuttgarter Straße. Sie half im Büro.

2009 kam die Kaffeerösterei hinzu, die seit 2018 an der Honsberger Straße ihre Heimat hat – und der dringende Wunsch, etwas für Kinder zu tun. „Ich wollte etwas zurückgeben“, sagt Stephanie Rigano.

Gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern gründete sie 2015 den Verein „Aktion Kinderpläne“, um den Familien der Kaffee-Ursprungsländer zu helfen. Denn in Honduras, Peru, Kolumbien & Co. kaufen die Remscheider Kaffeeröster direkt beim Erzeuger, kennen die Bauern, die Pflückerinnen, die Probleme. Stephanie Rigano reist regelmäßig selbst dorthin.

Jeder, der diesen Kaffee kauft, spendet für die Aktion

Anfangs spendeten die Riganos je verkauftem Kaffee 1 Euro. Man startete mit den Sorten „Bella Elisa“ und „Rico Speciale“, die ihren beiden Kindern Elisa und Enrico gewidmet sind. Schnell wuchs das Projekt. Jeder, der Rigano-Kaffee kauft, spendet somit an die „Aktion Kinderpläne“. Und beschert sich damit nicht nur selbst einen außergewöhnlichen Genussmoment, sondern Kindern und Jugendlichen auch eine Perspektive.

Laut eigener Aussage übernimmt der Verein alle Kosten, Steuerberater, Präsidentin & Co. arbeiten ehrenamtlich. „Jeder Cent geht direkt in die Projekte“, betont Rigano, die auf der Internetseite des Vereins regelmäßig informiert. Dabei möchte sie nicht einfach nur Geld vorbeibringen – sondern Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

85 Kinder, 34 intakte Stühle.

So auch in einer der sechs Schulen, die sie im Januar und Februar in Honduras besucht hat. „Hier gab es 85 Kinder, aber nur 34 intakte Stühle“, erzählt sie. Der Rest saß auf dem Boden. Also erklärte sie Eltern und Kindern, wie man die Stühle reparieren konnte. Für die, die nicht zu retten waren, sorgte der Verein für Ersatz.

Eingeweiht wurden die bunt bemalten Stühle mit einem Riesenfest. „Manche Omas wollten mich sogar segnen. Die Freude in den Augen der Kinder ist jedes Mal ein Gänsehautmoment für mich“, sagt Stephanie Rigano sichtlich gerührt. Für eine Schule in Honduras gab es zuletzt auch ein komplett neues Klassenzimmer, in Namibia ein WC-Häuschen, zudem Tafeln, Buntstifte & Co. Oft fehlt es am Nötigsten, am Banalsten. Das Dorfcafé, das die Mädels in Peru eröffnet haben, trägt übrigens den Namen von Riganos Tochter: „Cafeteria Elisa“.

Nun möchte Stephanie Rigano eine Solaranlage in Namibia bauen lassen und Stipendien für Mädchen in Honduras auf den Weg bringen. „Es gibt noch viel zu tun“, sagt sie.

Termin

Das „Spätsommer-Kaffeeliebe-Fest“ zugunsten des Vereins Aktion Kinderpläne soll am Sonntag,

3. September, auf dem Gelände von Rigano caffe, Honsberger Straße 5, stattfinden. Ab mittags mit den Podcastern von „Kaffeedurst“.

Mehr Infos zum Verein: www.aktion-kinderplaene.de

Mehr Infos zum Kaffee: www.rigano.de