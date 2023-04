Reinshagener Turnerbund startet Kurse für Kinder

Laufen und Radeln für Kinder mit oder ohne Handicap.

Remscheid. Der Reinshagener Turnerbund (RTB) startet wieder Kurse für Kinder, die gerne Rad fahren oder laufen. Das Besondere: Mädchen und Jungen mit und ohne Handicap trainieren gemeinsam. Stephan Schürmann listet die beiden Angebote auf:

Der Fahrradkurs beginnt am Dienstag, 2. Mai, und richtet sich an 6- bis 16-Jährige. Diese werden je nach ihrer Leistungsstärke in drei Gruppen eingeteilt. Treffpunkt ist dienstags die Skaterfläche an der Sporthalle West.

Die ersten beiden Gruppen sind von 17 bis 18 Uhr an der Reihe, die dritte von 17 bis 18.30 Uhr. Der Kurs umfasst 16 Übungseinheiten. Vereinsmitglieder zahlen 30 Euro, die Übrigen 60 Euro.

Auch der „Laufkurs für Kids mit und ohne Handicap“ startet am Dienstag, 2. Mai. „Ziel des Kurses ist es, die Kinder und Jugendlichen an das ausdauernde Laufen in der Natur heranzuführen“, schreibt Stephan Schürmann. Los geht es dienstags an der Sporthalle Grundschule Reinshagen, Am Schimmelbuschweg. Beginn des 45-minütigen Trainings: 19.15 Uhr. Dieses ist für Vereinsmitglieder kostenfrei, alle anderen zahlen 25 Euro. Insgesamt 16 Treffen stehen an. zak

Anmeldungen nimmt Stephan Schürmann per E-Mail entgegen: stephan.schuermann@rtb-1910.de