Morgen: Der RGA kommt in die Lenneper Altstadt

30. Juli, 10.30 Uhr

Sie haben Anmerkungen, Fragen oder haben etwas Spannendes in Lennep entdeckt? Dann kommen Sie am Samstag an unserem Stand vorbei.

Remscheid. Am Samstag, 30. Juni heißt es: RGA vor Ort in der Lenneper Altstadt. Von 10.30 bis 11.30 Uhr können sich Interessierte mit Anregungen für den Ort zu Wort melden. Mit dabei am Info-Stand auf dem Wochenmarkt sind Vize-Bezirksbürgermeister Markus Kötter und der Vorsitzende des Verkehrs- und Fördervereins Klaus Kreutzer. zak

