Konzertmuschel: Der Stadtpark wird zur Bühne

Die Elektro- und Houseparty steigt wieder in und um die Konzertmuschel: am 3. Juni von 14 bis 23 Uhr.

Der „Remscheider Sommer“ bietet Musik, Yoga und eine absolute Premiere.

Remscheid. Die grüne Oase Remscheids wird in den nächsten Monaten wieder zur riesigen Freilichtbühne: Die Veranstaltungsreihe „Remscheider Sommer“ unter Regie der Stadt startet wieder. Das erwartet die Gäste rund um die Konzertmuschel im Einzelnen:

Freitag, 2. Juni: Los geht es ab 16.30 Uhr mit der Anti-Drogen-Disco der Agot.

Samstag, 3. Juni: Der Housepark, das Elektrofestival, steigt von 14 bis 23 Uhr. Das Lineup: Tocadisco, das DJ-Duo 2 Electronic Souls, Djane ONGEMACH und weitere legen auf.

Sonntag, 25. Juni: Fragile Matt um Gründer David Hutchinson bietet Irish Folk. Seit über zwölf Jahren ist die Band Garant für irische Jis, Reels und Songs. Los geht es um 16 Uhr.

Mittwoch, 28. Juni: Stadtteilkonzert der Bergischen Symphoniker unter Leitung von Dirigierstipendiatin Lea Ray. Beginn: 17 Uhr.

Sonntag, 9. Juli: Mitmach-Kindertheater für alle ab vier Jahren vom Theater Buchfink. Mit Figuren und Puppen aller Art erfinden Andy Clapp und Christoph Buchfink Märchen und Geschichten – und die Familien liefern den Stoff dafür. Beginn ist um 16 Uhr.

Sonntag, 16. Juli: Ab 16 Uhr tritt Achim Sonntag mit seinem Clownstheater für Kinder ab drei Jahren „Happy Birthday Joaquino Payaso“ auf. Das Stück enthält artistische Kunststückchen, musikalische Elemente und Mitmachaktionen für die Kinder.

Sonntag, 23. Juli: Die Yoga Lounge Lieblingsjetzt bietet wieder Yoga unter freiem Himmel. Das Programm: 11 Uhr: Tanzen küsst Yoga mit Bea & Kinderyoga (3 bis 9 Jahre) mit Kathi. 12.15 Uhr: Alignment Yoga nach B.K.S. Iyengar mit Chris. 13.45 Uhr: Hellohappiness Yoga Flow mit Lisa und Katrin. Bitte Matten und Getränke selber mitbringen. Bei schlechtem Wetter ist der Ausweichort die Yogalounge an der Bismarckstraße.

Sonntag, 30. Juli: Herr Müller und seine Gitarre bieten ab 16 Uhr Ohrwürmer – ein Best-of aller Müller-Songs mit Musik für Kinder ab drei Jahren. Zu seinem Klassiker dürfen die Kinder wie wild durch die Gegend hüpfen und sie turnen mit der Marionette Friedrich.

Samstag, 5. August: Just Cash, die Johnny-Cash-Tribute-Band, gastiert ab 16 Uhr. In einer zum Teil neuen Formation mit Ben Anhalt und Stefan von Berg bietet Just Cash seit 2017 wieder ein komplettes Cash-Programm aus sämtlichen Schaffensphasen des „Man In Black“, angefangen bei den Hits der 50er-Jahre der „Sun Records“-Zeit bis hin zu den „American Recordings“.

+ Auch an die Kinder wurde gedacht: Kira & Anders bieten „einen Koffer voller Überraschungen“, ein Mitmachtheater. © Jörg Neumann

Sonntag, 6. August: Kira & Anders bieten „Ein Koffer voller Überraschungen“, eine Zirkustheater-Show. Los geht es um 16 Uhr. Im Anschluss präsentiert Bubblezauber eine fantastische Seifenblasenshow zum Mitmachen.

Sonntag, 13. August: Erstmals dabei: ein Poetry Slam unter freiem Himmel. Die Remscheider Wortakrobatin Anna Lisa Azur, die auch die Poetry Slams in der Kraftstation, im Teo Otto Theater und in der Stadtbibliothek ausrichtet, präsentiert den ersten Poetry Slam im Stadtpark. Dabei sind unter anderem Artem Zolotarov, Sandra Da Vina, Skog Ogvann, Marcel Mendl und Anke Fuchs. Ab 16 Uhr.

Sonntag, 20. August: Der Shanty Chor Dortmund liefert ab 16 Uhr maritime Musik von Fernweh, Abenteuern und Seefahrt unter der Leitung von Wolfgang Bercio.

Sonntag, 27. August: Ab 12 Uhr steigt wieder das Kinderfest zum Weltkindertag. Infos folgen noch.

Samstag, 16. September:

1. CSD in Remscheid. Infos: www.csd-remscheid.de

Spielregeln

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Es gibt begrenzte Sitzplätze. Wer mag, kann Sitzkissen, Decken und Picknick mitbringen. Je nach Witterung können Veranstaltungen ausfallen.