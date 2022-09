Remscheider Benjamin Lambeck ist Gründer des Jahres

Jury verleiht erstmals den Bergischen Zukunftspreis: Ministerin lobt Initiative vor 150 geladenen Gästen. IHK-Präsident muss auf der Anreise Auto löschen.

Von Axel Richter

Eine halbe Million Euro will Benjamin Lambeck im kommenden Jahr mit seiner Geschäftsidee umsetzen. Mindestens. Dabei hatte der Remscheider damit nur auf die Pandemie reagiert. Nachdem der Firmencoach seine Klienten nicht mehr persönlich treffen konnte, erfand der Remscheider Coachingspace – ein digitaler Beratungsraum für Unternehmen, Schulen, Unis und Forschungseinrichtungen (Bericht folgt).

Der Jury des erstmals vergebenen Bergischen Zukunftspreises war das am Mittwochabend einen besonderen Preis wert. Das Remscheider Start-up Coachingspace ist die „Gründung des Jahres 2022“.

Annähernd 150 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung waren dazu in das Solinger Museum Zentrum für verfolgte Künste gekommen. Die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammern Remscheid und Wuppertal-Solingen sowie die drei Tageszeitungen Remscheider General-Anzeiger, Solinger Tageblatt und Westdeutsche Zeitung vergaben dort den Zukunftspreis in drei Kategorien.

Ministerin: „Magisches Städtedreieck“

Als Gastrednerin sprach Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW. „Machen Sie aus dem bergischen Städtedreieck ein magisches Städtedreieck“, bestärkte sie in ihrem Impulsvortrag die Partner in ihrem gemeinsamen Ziel, die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal stärker als bisher zusammenrücken zu lassen. Das Gespräch der Bergischen miteinander sollte deshalb ebenso wichtig sein wie die Auszeichnung innovativer Unternehmen und Produkte.

Unternehmen des Jahres kommt aus Solingen

Der Bergische Zukunftspreis in der Kategorie „Unternehmen des Jahres“ ging nach Solingen. Bereits in dritter Generation stellt die Firma Lutz Blades Solinger Klingen her. 1500 Standardklingen sind im Programm und 500 weitere nach Kundenanforderung. Manche Klingen sind kaum größer als ein Fingernagel, andere bis zu eineinhalb Meter lang. Sie zerteilen Folien und Fasern, werden in der Lebensmittelbranche ebenso gebraucht wie bei Autobauern, in der Medizintechnik oder im Handwerk.

Die Lutz GmbH & Co. KG beschäftigt rund 370 Mitarbeiter am Stammsitz in Solingen-Gräfrath und seit 30 Jahren im polnischen Nysa. „Kein Arbeitsschritt wird ausgelagert“, erklärte IHK-Präsident Henner Pasch, der die Auszeichnung an den geschäftsführenden Gesellschafter Alexander Lutz überreichte: „Ein Vorteil, den die Kunden im Zeitalter von weltweit gestörten Lieferketten sehr zu schätzen wissen.“

IHK-Präsident löscht auf dem Weg noch ein Auto

Pasch selbst hätte eine Auszeichnung verdient gehabt. Auf dem Weg nach Solingen hatte das Auto seiner Assistentin auf der A3 Feuer gefangen, ehe der IHK-Präsident selbst beherzt zum Feuerlöscher griff und die Situation entschärfte.

Prof. Dr. Lambert T. Koch erhält „Preis für das Lebenswerk“

Den „Preis für das Lebenswerk“ erhielt Prof. Dr. Lambert T. Koch. 14 Jahre stand der Wirtschaftswissenschaftler als Rektor an der Spitze der Universität Wuppertal und entwickelte das Profil der Uni als Bergische Hochschule systematisch weiter. „Sie ist gewachsen, internationaler geworden, steht für Spitzenforschung und exzellente Lehrkräfte“, erklärte Andreas Otto, Vorstandsvorsitzender der Volksbank im Bergischen Land.

„Die Bergische Uni besitzt Strahlkraft in ganz Deutschland und weit darüber hinaus und ist ein Motor für die Wirtschaft in unserer Region“, hielt Andreas Otto in seiner Laudatio fest.

Benjamin Lambeck: So hat alles angefangen

Der Remscheider Benjamin Lambeck ist ein gutes Beispiel dafür. Er studierte an der Uni in Wuppertal die Wirtschaftswissenschaften in Kombination mit evangelischer Theologie.

Nach vielen Fort- und Weiterbildungen ist er heute freiberuflicher Trainer, Bildungsreferent, Dozent und Systemischer Berater. Und eben Geschäftsführer von Coachingspace. Unterstützt von der Remscheider Gründerschmiede ist der digitale Beratungsraum heute längst mehr als ein Notbehelf in Pandemie-Zeiten.

+ Moderator Lothar Leuschen, Henner Pasch, Martin Wurth und Alexander Lutz. © Christian Beier

„Das Remscheider Start-up hat eine innovative Lösung entwickelt, die die Vorteile der analogen und digitalen Welten bestmöglich miteinander vereint“, befand Laudator Arnd Krüger, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal: „Coachingspace hebt das Coaching auf ein neues Level.“

Bergischer Zukunftspreis: Neuauflage 2023

Der Bergische Zukunftspreis soll im nächsten Jahr eine Neuauflage finden. Aller Voraussicht nach dann in Remscheid. Lothar Leuschen, Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, der den Abend moderierte, freut sich darauf: „Kandidatinnen und Kandidaten gibt es für alle Kategorien im Bergischen Land ja zum Glück reichlich.“

Das ist der Bergische Zukunftspreis

Der Bergische Zukunftspreis ist nicht mit Geld dotiert. Jeder Preisträger wird mit einem Bergischen Löwen beschenkt, der jeweils von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eigens für die Preisvergabe gestaltet wird. Ziel des Bergischen Zukunftspreises ist es darüber hinaus, die Menschen im Bergischen miteinander ins Gespräch zu bringen, womöglich dieselben Fragen als wichtig zu identifizieren und sich gemeinsam auf den weg zu machen, die Fragen zu beantworten – immer im Sinne des Bergischen Landes.

