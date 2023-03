Trends und Geheimtipps: So lässt sich im Reise-Jahr 2023 sparen

Touristikbüros verraten ihre Tipps.

Bereits Ende 2022 liefen bei den Remscheider Reisebüros die Drähte heiß: „Wir müssen hier raus.“ Trotz Inflation, gestiegener Lebenshaltungskosten und Energiekrise ist das Verreisen für die Remscheider offenbar eine Herzensangelegenheit, sagt Markus Wilke, Verkaufsbüroleiter von Tui an der Alleestraße.

In die Ferne schweifen, neue Orte entdecken, es sich gut gehen lassen – das ist gerade in Zeiten nach der Pandemie bei vielen ein Muss für die Seele. Denn gerade, weil seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 viele Urlaubsreisen ins Wasser fielen, gibt es einen Nachholeffekt.

Dieser war schon im Sommer 2022 zu beobachten – und setzt sich nun fort. Die Branche rechnet mit einem Reiseboomjahr 2023. Welche Ziele gefragt sind und wo es noch ein Schnäppchen gibt, erklären zwei Remscheider Touristikexperten.

Welche Reiseziele liegen dieses Jahr im Trend?

Spanien, Griechenland und Türkei bleiben die unangefochtenen Top-3 – das bestätigen Markus Wilke von Tui und Natascha Dietrich vom Lufthansa City Center Merkana Reisen. Und: Die Nachfrage nach Fernreisen ist wieder groß. Denn nach der Pandemie lassen nun auch Thailand oder die USA wieder Touristen ins Land.

Ob Tui Cruises, Aida Nova oder Hapag-Lloyd MS Europa: Auch Kreuzfahrten liegen im Trend – nicht nur Senioren, wie es früher mal gängiges Image war, sondern auch Paare und Familien haben das Reisen per Schiff in gleich mehrere Länder für sich entdeckt. „Hier haben wir auch Premium-All-Inclusive-Angebote, bei denen keine weiteren Nebenkosten entstehen“, sagt Wilke. Denn hier gilt es, genau hinzusehen.

Was sind die Geheimtipps?

Neues Ziel bei der Tui GmbH an der Alleestraße ist der Senegal. „Hier haben wir spezielle Qualitätshäuser“, sagt Markus Wilke. Weiterer Tipp: Sansibar. „Hier gibt es auch schöne Kombinationen mit Tansania, zum Beispiel erst eine klassische Safari und nach hinten raus ein Badeaufenthalt.“

Ein kleiner Boom seien auch Ägypten und Nilkreuzfahrten, sagt Natascha Dietrich. „Ich war gerade erst dort, es ist wirklich schön.“ Und im Vergleich zu anderen Zielgebieten noch erschwinglich. Condor habe aufgestockt: Ab Herbst fliegt die Airline nach Hurghada.

Sind die Preise gestiegen?

Ja, so wie alles andere eben auch. „Es ist unglaublich teuer geworden, vor allem Mallorca, Kroatien und die Niederlande haben angezogen“, sagt Dietrich. Beispiel: Eine fünfköpfige Familie habe gerade für eine siebentägige Reise nach Mallorca im 3-Sterne-Hotel in den Osterferien 1800 Euro gezahlt. Kurzfristig zu verreisen, kostet.

Wie kann ich sparen?

Da sind sich die Touristikexperten einig: Unbedingt früh buchen! „Es wird kein Last-Minute-Jahr geben“, sagt Markus Wilke voraus. Frühbucher würden mit guten Tarifen belohnt. Das Tui-Team legt den Kunden beispielsweise die Pauschalreise ans Herz. „Hier hat man Planungssicherheit.“

„Hier kann man noch Schnäppchen machen.“

Apropos Planungssicherheit: Länder wie Ägypten, Tunesien und Türkei böten zu 90 Prozent nur noch all inclusive an. Warum ist das so attraktiv? „Weil der Kunde hierbei vorher weiß, welche Kosten er hat – und keine Nebenkosten“, sagt Wilke. Günstig reisen könne man immer noch nach Bulgarien, Ägypten und in die Türkei, sagt Dietrich. „Hier kann man noch Schnäppchen machen.“ Und sogar bei der einen oder anderen Kreuzfahrt.

Worauf sollte ich bei der Reiseplanung 2023 achten?

Auf sogenannte Flextarife mit Rücktrittsrecht – gerade bei der aktuellen politischen Weltlage. Tui biete je nach Reisepreis gestaffelt einen Flextarif an, bei dem man bis kurz vor Reiseantritt noch stornieren oder umbuchen könne, sagt Wilke.

Solche Tarife, und das sogar teils noch kostenfrei, böten auch andere Anbieter wie Alltours, erklärt Dietrich. Die Büros vor Ort könnten bei all dem am besten beraten, seien immer erreichbar. Und: Kollegen hätten Urlaubsziele teils selbst getestet, wovon die Kunden nun profitierten.

Die Interviewten

Lufthansa City Center Merkana Reisen, Thüringsberg 20, Tel. 9 28 80, inhabergeführtes Familienunternehmen seit über 20 Jahren.

Tui Deutschland,

Alleestraße 47, Tel. 206-0, Azubis stets gesucht!

