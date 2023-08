Reinshagen feiert Stadtteilfest - trotz Regen

Stadtteilfest lockte viele Menschen auf den Rasen der Kirchengemeinde

Von Peter Klohs

Remscheid. Das Reinshagener Stadtteilfest, das am Samstag auf dem Gelände der evangelischen Adolf-Clarenbach-Gemeinde stattfand, litt ein wenig unter den Wetterkapriolen, die mehr an den April gemahnten als an die August-Mitte. Heftige Regengüsse unterbrachen für einige Minuten den freundlichen Sonnenschein. Aber die Besucher des Stadtteilfestes suchten und fanden Abhilfe.

Einer der teilnehmenden Vereine war der AFC Amboss, der interessierten Jugendlichen die ersten Football-Trainings nahebrachte, einen Step-Over-Parcours aufgebaut hatte und Zielübungen veranstaltete. Amboss hatte seine Cheerleader mitgebracht – und diese unterhielten die Festgäste während eines deftigen Regengusses.

Außer dem AFC war der Reinshagener Turnerbund vor Ort und warb mit seiner Hockey-Abteilung für sportlichen Nachwuchs. Integration wird beim RTB großgeschrieben. Innerhalb des Vereins spielt auch ein Team mit behinderten Menschen. Außerdem, so der 1. Vorsitzende des RTB, Florian Zwanzig, suche man Mädchen, die sich für den Sport interessieren. Auf dem Rasen der Kirchengemeinde führte die Jugendfeuerwehr Nord – Löscheinheit 17 – das kindgerechte Löschen von Feuer vor. Außerdem zeigte sie den zumeist staunenden Kindern auf, wie akkurat ein ordnungsgemäß zusammengerollter Löschschlauch auszusehen hat.

Sabine Rossi, Organisatorin des Stadtteilfestes und Praktikantin im gemeinsamen pastoralen Amt, war begeistert vom Zuspruch. „Das Stadtteilfest hat unter dem Motto ‚Reinshagen bewegt sich‘ im vorigen Jahr zum ersten Mal so stattgefunden. Das ist jetzt also die Fassung 2.0. Ich bin sehr froh, dass unsere Wiese von vielen Menschen gefüllt ist. Das zeigt, dass die Kirche Teil der Stadtgemeinschaft ist, bei aller Kritik.“

Die sportlichen Aktivitäten endeten gegen 18 Uhr. Im Abendprogramm standen diverse musikalische Beiträge an. So unterhielt der beinahe ausschließlich aus Frauen bestehende Chor Kiwis die Besucher mit ihrem Programm. Das Ensemble Al Watan aus Wuppertal verzauberte den Abend mit seiner einzigartigen Weltmusik. Bernd Zimmerbeutel, gerne gesehener Gast nicht nur beim Stadtteilfest Reinshagen, beendete den musikalischen Teil des Abends.

Wie üblich fanden die ersten Gespräche für das Stadtteilfest im kommenden Jahr noch am Samstagabend statt. Denn, wie Sabine Rossi, anmerkte: „Die Planung eines solchen Festes beginnt rund ein Jahr zuvor.“