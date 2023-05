Randale: Polizei kann zwei Jungen stellen

Strafanzeige soll folgen

Erneut wurde die Hauptschule Hackenberg zum Ziel von randalierenden Jugendlichen. Anders als Silvester kamen sie diesmal nicht ungeschoren davon.

Remscheid. Am 1. Mai kurz nach 10 Uhr riefen Anwohner der Hackenberger Straße die Polizei. Vier Jungen hatten Schieferplatten vom Schulgebäude gerissen und auf dem Boden zerschlagen. Zudem zündeten sie einen Böller. Der landete diesmal zwar nicht im Eingangsbereich der Schule. Dennoch weist der Fall einige Parallelen zu den Randalen auf, die die Kriminalpolizei bereits an Silvester beschäftigten.

Damals hatten unbekannte Täter auf dem Schulhof eine Mülltonne angezündet und den brennenden Behälter in den Eingangsbereich der Hauptschule geschoben. Dazu beförderten sie noch einen angezündeten Feuerwerkskörper durch den Briefschlitz ins Innere. Die Haupteingangstür wurde dabei schwer beschädigt. Den Schaden schätzte die Ermittler später auf 10.000 Euro. Zwar gerieten danach einige Jugendliche in den Fokus der Polizei, allerdings liefen die Ermittlungen ins Leere.

Nach den neuen Randalen konnte die Polizei in der Max-von-Laue-Straße, also ganz in der Nähe der Schule, zwei 14 und zwei 15 Jahre alte Jungen stellen. Die Polizei ist sich sicher, dass es sich bei ihnen um die Täter handelt. Die Anwohner, die die Ermittler riefen, hatten eine gute Personenbeschreibung geliefert. Ob es sich um die gleichen Jugendlichen handelt, die die Polizei schon nach den Silvesterrandalen im Verdacht hatte, ist ungeklärt.



„Zwei der Tatverdächtigen führten Messer, ein weiterer Pfefferspray mit sich“, berichtet die Polizei. Die Ermittler übergaben sie den Eltern. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung soll folgen. Bei der anschließenden Vernehmung will die Kripo auch der Frage nachgehen, ob die vier Jugendlichen sowohl für die Randale vom 1. Mai als auch für die an Silvester verantwortlich zu machen sind. ric

