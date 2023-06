Ralf Fiedlers Manufaktur verhilft zu mehr Würze

Ralf Fiedler baut seine Bergische Gewürzmanufaktur weiter aus. Gewürze, Tees, Bio-Öle in Pfandflaschen, Geschenkboxen und Honig seines Schwiegervaters bietet er an. Hier sieht man den 51-Jährigen in seinem Ladenlokal an der Hastener Straße, direkt neben Il Camino.

Ralf Fiedlers Gewürzmanufaktur bietet Suppe für Wöchnerinnen, Ayurveda-Tees und Grill-Mischungen

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Schon als Kind half er seiner Mutter in der Küche. Er war fasziniert vom Duft der Gewürze, die den Gerichten den letzten Pfiff gaben. Und das hielt an. Ralf Fiedler wurde nicht nur leidenschaftlicher Hobby-Koch, sondern auch „fanatischer Griller“, wie er sagt, traf sich mit anderen BBQ-Fans zum Brutzeln, tauschte Rezepte aus, stellte sogar Wurst und Schinken selbst her. Doch es fehlte an Würze. „Mich hat es immer schon geärgert, wie schwierig es oft ist, an gute Gewürze heranzukommen. Entweder sind sie völlig geschmacklos oder stark überteuert.“ Also nahm der kaufmännische Angestellte es kurzum selbst in die Hand und stellte seine eigenen Gewürzmischungen her. Als dann auch noch seine Freunde mehr Pep auf dem Teller wollten, reifte der Gedanke, das Ganze größer aufzuziehen.

2019 erfüllte sich der gebürtige Wuppertaler, der seit 2005 in Westen lebt, seinen Traum: eine eigene Gewürzmanufaktur, damals noch unter dem Namen „Westen BBQ“. Erst nebenbei, seit zwei Jahren hauptberuflich. Seitdem heißt sein „Baby“ auch Bergische Gewürzmanufaktur, ein Familien-Start-up, wie er sagt. Denn alle helfen mit. Wichtig ist dem dreifachen Familienvater dabei nicht nur die Qualität, sondern auch seine bergische Heimat: Der Honig ist vom Schwiegervater aus Westen, die Gewürzmischungen heißen „Bornstaler Mix“ oder „Vonkeln Mix“, er beteiligt er sich am Feierabendmarkt und fertigt nun fürs Café Achtsam eine eigene Teemischung.

Die Manufaktur erhielt beim Gründerpitch den Sonderpreis „Urbane Produktion“

Am 11. und 12. August bietet er zudem erstmals eine Verkostung im Edeka Billstein, Albertstraße 42-46, Wuppertal, an. Er plant zudem, öfter auf Märkte zu gehen. „Denn viele kennen mich gar nicht“, sagt er. Wobei das Bewusstsein für Gesundheit und Selbermachen spätestens seit Corona wieder zugenommen habe: „Die Leute gucken genau, was auf ihrem Teller landet, und stellen mehr und mehr Zucker, Salz und E-Nummern infrage.“ Das bietet die Bergische Gewürzmanufaktur, die 2022 den Sonderpreis für „Urbane Produktion“ beim Gründerpitch erhielt:

Klassiker: Rohgewürze wie Salz, Pfeffer, Köttbullar-Mix oder Kala-Namak-Salz – Veganer nehmen es als Ei-Ersatz –, Mischungen wie italienische Kräuter, Bharat Curry oder Honig. Zurzeit gibt es neben Blüten- auch Rapshonig, der rar ist. 500 Gramm kosten 7,50 Euro. Zudem Tees. Renner ist der Eistee Pfirsich – Megageschmack bei null Zucker. Für Kinder gibt es Erdbeer-Popcorn, für Große Gin-Tonic.

Für Wöchnerinnen/Babys: Gemeinsam mit Hebamme Nadine Neumann hat Ralf Fiedler die Wochenbettsuppe „After Birth“ kreiert. Sie soll Kraft bringen. Zudem gibt es einen Stilltee und eine Gemüsemischung ohne Salz für Babys, die an die Beikost gewöhnt werden. „Wir erweitern das Sortiment demnächst, unter anderem mit Energy Balls.“ Der Grundgedanke sei, jungen Mamas ein schnelles und gesundes Kochen zu ermöglichen.

Ayurveda: Gemeinsam mit Heilpraktikerinnen hat der „Herr der Gewürze“ Tees und Gewürzmischungen nach der ayurvedischen Heillehre kreiert, die als älteste Gesundheitslehre gilt. Kunden kämen dafür sogar aus Hagen und Lübeck. Milz-Qi Magel Tee oder Leber-Qi Stagnationstee gibt es. Auch für Pferde mahlt Fiedler Hagebutten & Co.

BBQ: Gewürzmischungen für Fleisch, Gemüse und Kartoffeln, aber auch Zubehör wie Grillzangen, Pulled-Pork-Krallen, Salzsteine und eine glutenfreie Grillkohle gibt es.

Geschenkboxen: Für Geburtstage, zur Hochzeit, zur Geburt, aber auch für Firmen. Der Inhalt der Kartons, die wie Holz aussehen, ist wählbar.

Individuell: Wer eine Allergie hat oder einen Mix, ein Gewürz braucht, kann anfragen.

Kontakt und Öffnungszeiten

Bergische Gewürzmanufaktur, Hastener Straße 83, Tel. 0175-7344647; E-Mail: ralf@bergische-gewuerzmanufaktur.de.

Das Ladenlokal ist montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten nach Vereinbarung. Ralf Fiedler hat auch einen Online-Shop und bietet Selbstabholung im Laden sowie Versand an. Zudem ist er bei Amazon gelistet.

bergische-gewuerzmanufaktur.de