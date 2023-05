Die Schmiede der Kultur und Billardszene wird 15

Mit dem „Rack“ an der Daniel-Schürmann-Straße fing alles für Max und Ina Süss an.

Remscheid. Es hat einen ehemals verschrienen Kneipensport salonfähig gemacht: das Billard Café von Maximilian und Ina Süss (beide 52) an der Daniel-Schürmann-Straße, das eigentlich Rack n Roll heißt, was aber niemand sagt. Man geht ins „Rack“, dem hellen und großen Treffpunkt der Szene mit coolem Graffiti an der Wand, Gesellschaftsspielen im Regal und einer schön beleuchteten Bar. Seit 2008 fördern Max und Ina Süss nicht nur den Sport, sondern auch die Kultur – ein klares Bekenntnis zu ihrer Heimatstadt. „Remscheid liegt mir einfach am Herzen“, sagt Max Süss, der gemeinsam mit seiner Frau Ina auch das Löf Eventlokal betreibt. Zudem engagiert sich Max Süss in der Denkerschmette und hat während Corona das Format „Kunst und Kultur in Remscheid“ aus der Taufe gehoben. Nicht zu vergessen das Löwen-Festival, das allerdings dieses Jahr ausfällt. Am Dienstag feiert das „Rack“ 15. Geburtstag – unter anderem mit einem Livekonzert. Wir erklären, was man unbedingt über das „Rack“ wissen muss.

Wie alles begann: Max Süss ist Billardtrainer und führte eins das „Upstairs“ in Elberfeld. Er kam zurück in seine Heimat Remscheid und gab am Hasten im „Boogies“ Billardkurse für die VHS. „Doch dann dachten wir uns, wieder etwas Eigenes wäre nicht schlecht“, erzählt er. Man suchte – und fand die Räume an der Daniel-Schürmann-Straße, in denen zuletzt eine Karateschule war. 2008 feierte das „Rack“ Eröffnung. Privacy war die erste Band, die am 28. Juni 2008 das erste Mal hier rockte – die Geburtsstunde der Livemusikkonzerte. Es wurden immer mehr. Das „Rack“ wurde zur Base von Singer-Songwritern, unter anderem von Derrin Nauendorf. „2015 hatten wir um die 20 Singer-Songwriter hier“, blickt Max Süss zurück. Bei der „Nacht der Kultur“ war man natürlich genauso dabei wie bei der „Nacht der Subkultur“, als das coole Graffiti entstand. 2018 übernahm man das Löf, wohin die Livemusik seitdem outgesourced wird. Bierpong, Wählbar vor Wahlen, Jamsessions, Looping-Louie-Abende, Fußballübertragungen, Modenschau – das „Rack“ ist ein gesellschaftskulturelles Chamäleon. Und das hat schon viel erlebt. Eine der vielen Anekdoten: „Der Schlagzeuger der Dirt Tracks aus Spanien hatte zwar seinen Schlagzeugteppich dabei, aber kein Schlagzeug. Es war 4 Uhr, der Auftritt war für 8 geplant. Also hing ich mich ans Telefon – binnen 15 Minuten hätte ich drei Schlagzeuge haben können. Das ist das Schöne in Remscheid: Man kennt sich, man unterstützt sich.“

+ So fing alles an: Privacy gaben ihr erstes Konzert am 28. Juni 2008 im Rack – die Geburtsstunde der Rack-und-Löf-Konzerte. © Max Süss

Das Beste am Billard: „Billard ist frei spielbar: Jung und Alt, Männlein und Weiblein schieben hier gemeinsam die Kugeln über den Tisch. Das zeichnet es aus“, meint Max Süss. Und es steckt noch viel mehr dahinter – nicht zuletzt gab es gerade eine Snooker-WM. „Wir spielen hier im Zehntelbereich, das ist eine große Herausforderung, auch für den Kopf.“ Der Präzisionssport mache jedes Mal aufs Neue Spaß, sagt der Trainer. „Jedes Spiel, das man ausschießt, ist wie ein kleines Kunstwerk.“ Und: Billard erfreue sich wachsender Beliebtheit.

Die Liga und der Sport: Die Bergische Pool Union hat im Rack ihre Heimat. So auch Dartmannschaften. Mit vier Jugendlichen aus den Billard-Jugendgruppen ist Max Süss bereits zur DM gefahren – mit Erfolg. Donnerstags ist immer freies Billardtraining angesagt. „Hier haben wir aber so viel Zuspruch, dass wir nahezu ausgebucht sind“, sagt Max Süss. Einzeltraining, Schulkurse, aber auch Pärchen- oder Gruppentrainings sind möglich. „Zuletzt machen wir zudem viele Firmen-Events.“

Was das Rack bietet: Sport, Café und Treffpunkt in einem. Neben dem Herzstück im 500-Quadratmeter-Ladenlokal, den acht Pool-Billard- und einem Snookertisch, gibt es zwei Kicker, einen Steel-Dart, einen E-Dart sowie viele Gesellschaftsspiele von Lotti Karotti bis Outburst. „Die meisten stürzen sich auf Mensch-ärger-dich-nicht“, erzählt Ina Süss. Dazu gibt es Sky Sports, Getränke von Bier über Whiskey und Longdrinks bis zum eigenen Kaffee „Schwarze 8“, hergestellt bei Rigano. Und da Spielen hungrig macht, gibt es im „Rack“ auch die Sparte „Snack Attack“: Flammkuchen, Laugenbrezel & Co. „Das Rack hat sich zum Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt“, freut sich Max Süss. Die Ex-Abiturienten des „20 Cent“-Stammtisches von vor 15 Jahren kommen heute mit ihren Kindern. Das liegt nicht zuletzt an den Gastgebern: Ein Treffen bei Max und Ina Süss fühlt sich an wie Familie.

Geburtstagskonzert & Zeiten

Party: Das Rack n Roll Billard Café, Daniel-Schürmann-Straße 41, feiert die 15 am Dienstag, 9. Mai, ab 17 Uhr. Es gibt den ganzen Tag Getränke- und Billard-Specials. Ab 20 Uhr tritt Daniel Sypien, vielen bekannt als Frontmann der Rocking Roosters, auf. Eintritt frei.

Öffnungszeiten: Das Rack n Roll hat wie folgt geöffnet: dienstags bis donnerstags 17 bis 0 Uhr, freitags und samstags 17 bis 1 Uhr, sonntags 15 bis 22 Uhr, montags ist geschlossen. Es handelt sich dabei um Richtzeiten.

www.rack-n-roll.de