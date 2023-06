Poser: CDU möchte Lärmblitzer prüfen

Kamera und Mikrofone sind an einem Mast befestigt.

Im Kampf gegen sogenannte Auto-Poser insbesondere in Lennep regt die CDU an, sich erneut mit dem Thema Lärmblitzer zu beschäftigen.

Remscheid. In einem Prüfantrag verweisen die Christdemokraten auf einen derzeit in Berlin laufenden Feldversuch, bei dem die Technische Universität am Kurfürstendamm die Praxistauglichkeit eines solchen Geräts überprüft, das übermäßig laute Fahrzeuge im Verkehr identifizieren soll.

Konkret fordert die CDU, dass sich die Stadtverwaltung „erneut grundsätzlich und ergebnisoffen“ mit dem Thema Lärmblitzer beschäftigt und dabei vor allem das Berliner Forschungsprojekt verfolgt. Der Einsatz solcher Lärmblitzer wird vor allem in Lennep bereits seit Jahren diskutiert.

In Frankreich kommen die Geräte, ausgestattet mit Mikrofonen und Kameras, bereits zum Einsatz, in Deutschland fehlt dafür aber bisher die rechtliche Grundlage. Auch der Berliner Versuch soll erst einmal prüfen, ob die Blitzer richtig funktionieren, eine Feststellung der Halter oder Strafen sind dabei nicht vorgesehen. Der CDU-Antrag steht bei der Sitzung der Bezirksvertretung Lennep am 15. Juni auf der Tagesordnung. -wey-