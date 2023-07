Ponsar: Staat bevorzugt reiche Familien

Die geplante Kürzung des Elterngeldes hält der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Remscheid grundsätzlich für falsch.

Remscheid. Die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Kürzung des Elterngeldes von 300.000 auf 150.000 Euro im Jahr hält der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Remscheid grundsätzlich für falsch. „Allerdings sind dem Staat die Kinder der reichen Eltern immer mehr wert gewesen als die Kinder von armen Eltern“, bemängelt Karl-Richard Ponsar.

Es gebe den Kinderfreibetrag für gut situierte Eltern, aber den bedürftigen werde die Kindergelderhöhung immer auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet. Das sei unfair. „Beim Elterngeld sollen die wohlhabenden Eltern dazu bewogen werden, Kinder zu bekommen und Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Das ist teurer als für die armen Eltern.“ Von daher mache es durchaus Sinn, an dieser Stelle zu sparen. „Reiche Eltern brauchen nicht so viel Unterstützung wie arme“, findet Ponsar, der aber auch moniert: „Die FDP gibt 10 Milliarden Euro für einen fragwürdigen Versuch einer aktienbasierten Rente aus. Dafür ist Geld da!“ Das Wirrwarr der verschiedenen Zahlungen an Eltern müsse ein Ende haben, sagt Ponsar. Lösung sei eine Kindergrundsicherung. -mw-