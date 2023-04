Zehn ausgehobene Kanaldeckel: Taxi landet in Schacht

Unfall

Ein Taxifahrer übersah einen offenen Kanalschacht und beschädigte sein Auto.

Am Sonntagmorgen kam es in Remscheid zu einem ungewöhnlichem Einsatz für die Polizei.

Remscheid. Am Sonntagmorgen kam es in der Innenstadt zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 5.30 Uhr ein 43-jähriger Taxifahrer auf der Nordstraße in Höhe einer Diskothek unterwegs, als dieser in einen geöffneten Kanalschacht fuhr und dadurch sein Auto stark beschädigte. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.



Laut Polizei sollen die Kanaldeckel von bisher unbekannten Personen vorsätzlich geöffnet worden sein. Die Beamten suchten deshalb die nähere Umgebung ab und fanden neun weitere geöffnete Schächte in der Nordstraße und in der Kirchhofstraße. Die Einsatzkräfte platzierten die Kanaldeckel anschließend wieder auf den dafür vorgesehenen Öffnungen.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (02 02) 28 4-0 zu melden.

