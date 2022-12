Polizei warnt vor Betrug per Handy

Kriminalität

Die Polizei warnt vor einer Form des Messenger-Betrugs.

Die Polizei warnt vor einer Form des Messenger-Betrugs, der in den vergangenen Wochen vermehrt im Städtedreieck aufgetreten ist.

Remscheid. Wie es in einer Mitteilung heißt, erhalten die Geschädigten dabei zunächst eine Nachricht aufs Handy: „Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Nummer, bitte speichern.“ In der Folge würden die Betrüger versuchen, per Textnachrichten ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern aufzubauen: „Sofern dieses erreicht ist, wird von den Tätern eine Legende aufgebaut mit dem Ziel, dass die Geschädigten einen Geldbetrag auf das Konto der vermeintlichen Tochter/des vermeintlichen Sohnes überweisen“, heißt es weiter. Dabei werde oft mit einer vermeintlichen Notsituation versucht, zusätzlichen Druck auszuüben.

Die Polizei rät, immer die Identität des Absenders solcher Nachrichten zu überprüfen, zum Beispiel über die vorher bereits bekannte Nummer, nicht sofort den bestehenden Kontakt zu löschen und nicht auf finanzielle Forderungen einzugehen. „Sollten Sie das Gefühl haben, Opfer eines Betruges geworden zu sein, nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrer Bank auf“, rät die Polizei. Zudem sollten Geschädigte immer Anzeige bei der Polizei erstatten. Angehörige und nahestehende Personen von älteren Menschen bittet die Polizei zudem, mit diesen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. - wey-

