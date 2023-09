Einbrecher stehlen Porsche

Polizei ermittelt

Am vergangenen Wochenende gab es in Remscheid gleich drei Einbrüche.

Remscheid. Gleich dreimal brachen Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag in Remscheider Gebäuden ein.

In der Straße Dörrenberg hebelten die Täter am 10. September die Haustür eines Reihenhauses auf. Dort konnten sie den Schlüssel eines Porsche Macan mitgehen lassen. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug, das vor der Tür stand. Die Schadenshöhe liegt bei circa 50.000 Euro.

Ebenfalls am Sonntag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Stockder Straße ein. Sie erbeuteten Elektroartikel und eine Tasche.

Zwischen Freitag und Sonntag hebelten Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Haddenbruch auf. Laut Polizei wurde nichts entwendet.

