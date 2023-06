Remscheider erkunden die Reize der Sächsischen Schweiz

Die Partnerstadt Pirna ist auch 2024 wieder Ziel einer Gruppenreise.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Die Partnerstadt Pirna war zuletzt 46 Interessierten aus Remscheid und Umgebung eine Reise wert. Auf dem Programm der einwöchigen Gruppentour standen Ausflüge, zum Beispiel nach Bautzen und Prag, und ein Besuch des Stadtfests. Vor allem aber gab es die Gelegenheit, Natur und die einzigartige Landschaft in der Sächsischen Schweiz zu genießen, wie Thea Jüttner berichtet. Die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees peilt bereits die nächste Fahrt an: Vom 15. bis 22. Oktober 2024 können sich Urlauber gemeinsam mit ihr erneut auf den Weg in die Remscheider Partnerstadt begeben.

Das hat eine lange Tradition. „Anfang der 90er Jahre gab es die ersten Fahrten nach Pirna, wobei die Teilnehmer noch privat bei Familien untergebracht waren“, blickt sie zurück. Vor zwei Jahrzehnten ist daraus eine Gruppenreise mit vielfältigen touristischen Angeboten geworden. Diese bespricht Thea Jüttner stets mit ihren Vereinsfreunden in Pirna, die bei den Vorbereitungen mitwirken.

Während in Remscheid die Gruppentouren längst etabliert sind, ist das Interesse der Sachsen am Bergischen Land weniger ausgeprägt. Es gebe zwar ganz sicher Privatreisen, aber organisierte Bustouren mit Programm nach Remscheid seien in Pirna nicht gefragt. „Das war von Anfang an so. Die Menschen wollten ins Ausland reisen“, blickt Thea Jüttner auf die Zeit nach dem Mauerfall zurück.

Reise mit viel Geselligkeit

Zuletzt habe sie die Teilnehmerzahl begrenzen müssen. Starteten vor der Corona-Pandemie noch zwei Reisebusse im Bergischen, so war es nun nur noch einer. Grund dafür seien die Kostensteigerungen beim Transport gewesen. Die Fahrt nach Pirna soll erschwinglich bleiben. So ist es kein Wunder, dass die Plätze heiß begehrt sind. Und: Zum Erlebnis, Pirna und Umgebung zu erkunden, gesellt sich Gemeinschaftsgefühl und Geselligkeit bei der Reisegruppe. „Auch die letzte Tour war sehr gelungen“, blickt Thea Jüttner zurück. Bei ihr gibt es am Telefon weitere Informationen über die nächste Gruppenreise, Tel. 02191-662656.