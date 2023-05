Drei-???-Sprecher liest heute in der Klosterkirche aus Hitchcock-Krimi

Dem RGA verriet Jens Wawrczek schon vorher Details zum Auftritt, zu seiner Hitchcock-Leidenschaft und dazu, warum er sein Hobby zum Beruf machte.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Seine Stimme ist markant, sein Interesse für die Werke Alfred Hitchcocks seit Jahrzehnten ungebrochen. Den meisten Leuten ist der Schauspieler und Hörbuchsprecher Jens Wawrczeck in seiner Rolle als Peter Shaw aus „Die drei ???“ bekannt. Peter ist eine Figur, der Wawrczeck auch heute noch gerne seine Stimme leiht. Am heutigen Donnerstag will er Remscheid allerdings mit Hitchcock imponieren, wenn er um 19.30 Uhr in der Klosterkirche aus „Das Fenster zum Hof“ liest. Dem RGA verriet Jens Wawrczek schon vorher Details zum Auftritt, zu seiner Hitchcock-Leidenschaft und dazu, warum er sein Hobby zum Beruf machte.

Sein Debüt in Remscheid gab Wawrczeck bereits 2020, ebenfalls mit einem Werk Hitchcocks. Vor einer pandemiebedingt mit 96 Zuhörern ausverkauften Klosterkirche las er damals aus „Die Vögel“. Seine Vorfreude auf ein größeres Publikum ist dementsprechend groß: „Ich hoffe sehr, dass ich dem Publikum in der Klosterkirche einen Abend voller Spannung bieten kann, genau, wie es für Hitchcock üblich ist“, sagt Wawrczeck. An Remscheid erinnere sich der Schauspieler gern zurück und freue sich darauf, der Erinnerung neues Leben einzuhauchen.

Mit im Gepäck hat Jens Wawrczeck musikalische und filmische Unterstützung zu seinem gelesenen Wort. Unter anderem bringt er den Saxofonisten Vincent Dombrowski mit, der seine Lesung zu einem ganz besonderen Erlebnis machen soll: „Es wird keine klassische Lesung, in der ich mit Lesebrille und Lampe am Schreibtisch sitze. Das Publikum kann sich auf einige multimediale Leckerbissen freuen“, so Wawrczeck.

Dabei ist es kein Zufall, dass sich der Schauspieler Hitchcock vornimmt: „Ich habe die Arbeit Hitchcocks schon von Kindesbeinen an geliebt. Spätestens, seitdem ich mit zwölf Jahren ‚Bei Anruf Mord‘ gesehen habe“, sagt er. Seine Leidenschaft geht so weit, dass er sein Interesse an Hitchcocks Werken seit einiger Zeit sogar zu Papier bringt: „Derzeit schreibe ich auch ein Buch über meine Hitchcock-Leidenschaft, das Ende dieses Jahres im dtv-Verlag erscheinen wird. Der Titel ist: ,How To Hitchcock‘“, blickt er voraus. Und auch seine Lesungen werden nicht das letzte Mal das Wirken des britischen Filmregisseurs aufgreifen: „Hitchcock-Abende gehören auf jeden Fall weiterhin zu meinem Repertoire. Ich habe sie selbst entwickelt. Sie sind, genau wie die dazugehörige Hörbuchreihe auf meinem Label audoba, mein Baby“, verrät Wawrczeck.

Dass er oftmals als Peter Shaw aus „Die drei ???“ identifiziert wird, ist für ihn indes kein Problem: „Das stört mich überhaupt nicht. Ich spiele Peter seit fast 50 Jahren mit großer Freude und hab ihn liebgewonnen“, sagt der Mann hinter dem zweiten Fragezeichen. Nur eine Reduzierung auf Peter würde nicht in seinen erwünschten Lebensweg passen: „Wenn ich nur noch Peter Shaw sein dürfte, wäre das für mich schon ein Problem“, führt Wawrczeck aus, der gerade die Vielfalt an seinen Rollen schätzt. Sein Beruf ist für Jens Wawrczeck eine Lebensaufgabe. Allzu bald will er jedenfalls noch nicht von der Bühne verschwinden: „Das Tolle ist doch: Man kommt in meinem Beruf nirgends final an. Ein Stillstand würde mir auch so gar nicht gefallen“, sagt der 59-Jährige.

Bevor sich Wawrczeck in der Klosterkirche also ganz Alfred Hitchcock widmet, gibt es für viele, die ihm gerne zuhören, also eigentlich nur noch eine Frage zu klären: Welche Folge der Drei Fragezeichen ist eigentlich sein persönlicher Favorit? „Nach wie vor ist eine meiner Lieblingsfolgen der Hörspielreihe ‚Das Gespensterschloss‘. Die Folge gefällt mir besonders gut, da sie das alte Hollywood bedient und auch Hitchcock auftauchen lässt. Und Peter ist wieder mal der große Angsthase. Das ist für mich als Sprecher immer ein besonderer Spaß“, sagt Wawrczeck.

Lesung

Heute, 19.30 Uhr, liest Jens Wawrczek in der Lenneper Klosterkirche aus „Das Fenster zum Hof“ von Cornell Woolrich, verfilmt von Alfred Hitchcock. Karten kosten im Vorverkauf 25, ermäßigt 20, an der Abendkasse 29, ermäßigt 23 Euro: www.t1p.de/vneqi