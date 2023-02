Remscheider Unternehmer eroberte den Weltmarkt

Peter Hasenclever – eine Bilderbuchkarriere aus dem 18. Jahrhundert.

Von Klaus Hinger

Remscheid. Nach diesem Mann wurde ein Berg in der Nähe von New York benannt, ebenso ein Wanderweg: Peter Hasenclever war im Bergischen verwurzelt. Geboren wurde er am 24. November 1716 in Lobachtal bei Remscheid. Als erfolgreicher Unternehmer war er in Deutschland, Spanien, Portugal und Nordamerika tätig.

Hasenclever stammt aus einer traditionsreichen Handelsherrenfamilie. Sein Vater war Luther Hasenclever, Besitzer mehrerer Eisen- und Stahlhütten, seine Mutter war Klara Moll, Tochter von Peter Moll, Tuchfabrikant und Bürgermeister von Lennep.

Hasenclever lernte in Solingen in einer Messerschmiede. Nach weiteren Ausbildungen in Lüttich – unter anderem in der französischen Sprache und – heute würde man sagen – der Betriebswirtschaftslehre - arbeitete er zunächst in Remscheid im Geschäft seines Vaters. Mehrere berufliche Reisen führten ihn nach Frankreich. Eine geschäftliche Partnerschaft innerhalb der Familie – bei einem Vetter in Aachen-Burtscheid – scheiterte.

Nach mehreren Geschäftsreisen in Sachen Tuche, die er für seinen Vater unternahm, kam Hasenclever über Frankreich, Spanien nach Portugal zu seinem Vetter Anton Hasenclever. Nach dessen Tod gründete der junge Mann gemeinsam mit zwei Neffen ein Leinenhandelsgeschäft unter dem Namen „von Lang und Hasenclever“ in Lissabon. Dort lernte er seine spätere Frau Katharina Wild kennen und heiratete 1745. Sie bekamen eine gemeinsame Tochter, Marie. Fünf Jahre später gab Hasenclever den Tuchhandel auf, ging nach Cadiz und gründete dort zusammen mit Peter Timmermann ein eigenes Handelshaus „Hasenclever und Timmermann“. Da die Tuche qualitativ mit denen aus Frankreich nicht mithalten konnten, war auch dieses Unternehmen allerdings wenig erfolgreich. Auch hatte seine Gesundheit ebenso wie die seiner Frau gelitten. Auf medizinischen Rat siedelte die Familie nach England um.

Im August 1765 kaufteer ein Schiff in New York

1763 nahm er die englische Staatsbürgerschaft an und verfolgte dann ab 1764 seine Idee, die reichen Rohstoffvorkommen der damals britischen Kolonien in Nordamerika zu nutzen. Mit dem Geld seiner Geschäftspartner in England erwarb er in Nordamerika verschiedene Eisenwerke, Pottasche-Siedereien sowie Ländereien zum Anbau etwa von Flachs oder Hanf. Als Vollblutunternehmer stieg er trotz sinkenden Eisenmarktes im November 1764 in New York und New Jersey massiv in Ankauf oder Pacht von Liegenschaften ein. Er kaufte 50 000 Acres Land (1 Acre entspricht etwa 4047 Quadratmetern) für seine Zwecke auf Rechnung der Firma.

Im August 1765 erwarb er ein Schiff in New York, das er mit Eisen, Pelzen, Holz und Pottasche für London mit einem Volumen von 5 Hogheads (1 Hoghead entspricht 200 bis 250 Litern) auf die Reise schickte. Seine Partner in London schrieben ihm, das gelieferte Eisen sei das beste gewesen, das je von Amerika auf den Londoner Markt geliefert worden sei. Das Eisen und die Pottasche wurden von den Arbeitern seiner Firma hergestellt.

1764 warb Hasenclever innerhalb eines Jahres 535 Männer in Deutschland an und brachte sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern als Bergleute und Zimmerleute nach Nordamerika. Hier stellte er ihnen auch Unterkünfte zur Verfügung.

Schon Ende des Jahres 1766 betrieb er vier Hochöfen und sieben Hammerwerke in New Jersey und New York, ebenso eine Pottaschemanufaktur am Mohawk Fluss. Er hatte Handelsläden, Werk-Läden und bis zu 235 Wohnstätten errichtet, neben Teichen für 13 Walzwerke und zehn Brücken.

Wegen seines großen Erfolges wurden ein Berg nach ihm benannt: der Hasenclever Mountain in Tuxedo, Orange County, New York, USA. Ebenso gibt es noch heute einen nach ihm benannten Wanderweg, den Hasenclever Mine Loop.

Die einzelnen Betriebe lagen jedoch weit entfernt von New York beziehungsweise anderen bedeutenden Siedlungen. Die hohen Transportkosten und Lohnstreitigkeiten mit seinen aus Deutschland angeworbenen Arbeitern führten zu großen Problemen. Seine Partner in London waren selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten und strengten in Nordamerika ein Verfahren gegen Peter Hasenclever an. Hierdurch verlor er seinen gesamten Besitz in England und Nordamerika. 1787 wurde er rehabilitiert, aber das war für ihn zu spät.

Er siedelte 1774 mit seiner ganzen Familien nach Landeshut, einem preußischen Landkreis in Schlesien. Hier investierte er sein Vermögen aus seinen Spanienunternehmungen in eine florierende Leinwandhandlung zusammen mit einem Johann George Ruck, der später seine Tochter ehelichte. Als Vollblutunternehmer mit Fingerspitzengefühl für Geschäftschancen und großer Begeisterungsfähigkeit scheiterte er in Amerika aufgrund seiner Gutgläubigkeit und wegen mangelnder Menschenkenntnis. Er starb am 15. Juni 1793.

Quellen: Library of Congress, Kapitel TM140, Regal H4H7, Notiz über Peter Hasenclever ein Eisen Hersteller von 1764– 69 von Henry A. Homes, Dr. jur. Vorlesung vor dem Albany Institut, 07.04.1874, Verlag: Albany, Joel Munsell, 1875; Junggeburth, Tanja, Peter Hasenclever, in Internetportal Rheinische Geschichte: rheinische-geschichte.lvr.de.

