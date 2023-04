Parkverbot vor der Stiftung Tannenhof

An drei Tagen müssen Autofahrer sich einen anderen Platz zum Parken suchen.

Remscheid. Auf der Remscheider Straße in Lüttringhausen zwischen den Abzweigungen zur August-Erbschloe-Straße und zur Straße Stursberg I wird kommende Woche für drei Tage ein Haltverbot eingerichtet.

Grund seien Arbeiten zur Reinigung der Straßenabläufe sowie Straßenrinnen in diesem Bereich, die von Montag, 24., bis Mittwoch, 26. April, dauern sollen, teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit.

Auf der Straße kann sonst in Fahrtrichtung Lüttringhausen-Innenstadt an der rechten Fahrbahnseite geparkt werden, was nicht zuletzt Besucher und Mitarbeiter der Stiftung Tannenhof nutzen. wey