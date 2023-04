Lecker: Das RGA-Ostermenü zum Nachkochen - auch vegan

Matthias Wiegand und Björn Schulze vom Restaurant Pyramide zaubern drei Gänge zum Nachkochen für unsere Leser – samt veganer Alternative. Rezepte, Profitipps und Fotos, die Hunger machen...

Remscheid. Ostern kommt immer so plötzlich. Damit Sie zumindest geschmacklich gut vorbereitet sind, servieren wir schon einmal das RGA-Ostermenü. Die Köche Matthias Wiegand (33) und Björn Schulze (36) vom Restaurant Pyramide haben dazu exklusiv für unsere Leserinnen und Leser drei Gänge kreiert, die leicht nachzukochen sind: eine Spargel-Panna-Cotta mit grünem Spargel und Erdbeeren, gefolgt von einem Schnitzel mit Kartoffel-Spargelsalat und Pancakes Romanoff mit Ahornsirup und beschwipsten Erdbeeren.

Und geben dabei stets eine vegane Alternative an. „Denn das ist der allgemeine Trend“, sagt Matthias Wiegand, der seit 15 Jahren am Pyramiden-Herd steht. Björn Schulze sogar schon 18 Jahre.

Die Zutaten und jeweilige Zubereitung der drei Gänge finden Sie unten. Und keine Sorge: Jeder kann kochen, sagt Matthias Wiegand. „Kochen ist wie tanzen. Hast du ein Gespür für Musik, dann kannst du auch tanzen. So ist es auch beim Kochen.“ Man nehme Gefühl und eine Portion Leidenschaft – et voilà. Viel Spaß beim Nachkochen!

Alle Rezepte fürs Ostermenü funktionieren auch vegan

Wer es vegan möchte, ersetzt in diesem Rezept alle tierischen Produkte, zum Beispiel durch Hafersahne und Agar-Agar als Verdickungsmittel. Jetzt, da die Masse schön fest ist, lassen sich Erdbeeren und Spargel in ihrer Vinaigrette schön auf den Panna-Cotta-See draufsetzen.

Da das Auge mitisst, verzieren Wiegand und Schulze den Teller mit frittiertem Rucola (das muss nicht, kann aber), grobem Pfeffer aus der Mühle, einem Spritzer Olivenöl und drei Stängeln Schnittlauch. Tipp von Matthias Wiegand: „Für die Frische noch Zitronenzesten drüberreiben“. Passend zum Frühling.

Hintergrund: Die Pyramide

Das Restaurant Pyramide, Kirchhofstraße 22, gibt es seit 28 Jahren. Inhaber ist Jörg Hermann. Sein Team umfasst vier festangestellte Mitarbeiter sowie einige Aushilfskräfte. Die Pyramide bietet nicht nur à la carte, sondern auch Catering und Take-away an. Die Karte reicht von Steak und Schnitzel bis zu Fisch und Vegetarischem. Auf Wunsch kann die Küche individuell reagieren – zum Beispiel bei Allergien oder auch für Veganer. Zudem können die Räume für Feiern gemietet werden, Platz ist für bis zu 200 Personen. Es gibt auch eine Sonnenterrasse.

Öffnungszeiten: montags Ruhetag, dienstags bis samstags 18 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags 12 bis 14.30 und 18 bis 22 Uhr – bei guter Auslastung länger. Kontakt: Tel. 02191/26259.

Jetzt aber zu den Rezepten fürs Menü:

+ Mal was anderes als Vorspeise als immer nur Suppe: Spargel-Panna-Cotta mit grünem Spargel und knackigen Erdbeeren in Vinaigrette. © Roland Keusch

Spargel-Panna-Cotta mit grünem Spargel – Erdbeersalat

Das sind die Zutaten für die Vorspeise:

etwa 500 ml Spargel-Fond (aus weißem Spargel herzustellen)

etwa 500 ml Sahne / vegane Alternative: vegane Kochcreme

Gewürze: Zucker, Zitrone, Salz nach Belieben

7-8 Blatt Gelatine / vegane Alternative: 1 TL Agar Agar auf ein Liter

1 Bund grüner Spargel

150 g Erdbeeren

1 TL grüner Pfeffer

1 rote Zwiebel

Balsamicoessig, dunkel

Olivenöl

Für die Deko: Salat nach Belieben, Empfehlung: Feldsalat oder Rucola

+ Der grüne Spargel für die Vorspeise wird in der Pfanne mit Weißwein abgelöscht. Gut zu wissen: Grünen Spargel muss man nicht schälen. © Roland Keusch

Zubereitung: Den weißen Spargel schälen – Spargelschalen mit 1 l Wasser ansetzen, Salz, Pfeffer, Zitrone nach Belieben hinzufügen – aufkochen, Schalen aus dem Fond entnehmen. 500 ml des entstandenen Fonds für den Kartoffelsalat zur Seite stellen, den restlichen Fond mit Sahne/der veganen Alternative aufkochen, abschmecken. Gelatine/Agar-Agar in Wasser einweichen, ausdrücken und in die Spargelsahne einrühren. Alles in Geschirr (tiefe Teller oder Schalen sehen hübsch aus) füllen und vier Stunden kaltstellen.

Für die Vinaigrette: Zwiebelwürfel, Salz, Zucker, grünen Pfeffer, dunklen Balsamicoessig, Olivenöl vermischen. Geputzte Erdbeeren vierteln und in der Vinaigrette marinieren.

Nun grünen Spargel in gewünschte Stücke schneiden, in der Pfanne anschwenken, würzen und – wenn vorhanden – mit einem Schuss Weißwein ablöschen, anschließend zu den marinierten Erdbeeren geben, Salat unterheben und auf der festgewordenen Panna-Cotta anrichten und dekorieren.

Tipps zur Vorspeise: Welcher Wein?

Sollte man den Wein nehmen, den man auch trinkt? „Natürlich, sonst macht das Kochen doch keinen Spaß“, scherzt Wiegand. Pfiffig und mal was Neues ist die Spargel-Panna-Cotta: Dafür haben die Köche am Vortag erst eine klassische Spargelcremesuppe gekocht. Achtung: Schalen auffangen. Die brauchen wir noch. Nachdem die Suppe abgekühlt war, wurde Gelatine untergehoben – so erhält man eine feste Konsistenz. Dann ab in den Kühlschrank, mindestens vier Stunden.

+ Für den Kartoffel-Spargel-Salat den Spargelsud unterheben. © Roland Keusch

Rezept: Wiener Schnitzel auf Kartoffel-Spargel-Salat/ alternativ: Blumenkohl-Schnitzel

Das sind die Zutaten für die Hauptspeise:

4 Kalbsschnitzel vom Rücken à 140 bis 160 g/ vegane Alternative: 1 großer Blumenkohl

4 Kalbsschnitzel vom Rücken à 140 bis 160 g/ vegane Alternative: 1 großer Blumenkohl 1 kg Kartoffeln, festkochend

Spargel-Fond

Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, Öl, Balsamicoessig hell

1 kg weißer Spargel

1 Glas Preiselbeeren

1 Zitrone

Mehl, Ei, Paniermehl

vegane Variante: Mehl, Teriyaki-Sauce, Pankomehl

Zubereitung: Zunächst die Pellkartoffeln kochen. Die gekochte Kartoffeln pellen und gut auskühlen lassen, damit sich die Stärke setzen kann.

Nun das Schnitzel plattieren, würzen und panieren. Vegane Variante: Den Blumenkohl in etwa 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden, vier bis fünf Minuten blanchieren, mit Teriyaki-Sauce bestreichen und dann ebenfalls panieren, allerdings in in Pankomehl. Normales Weizenmehl geht zwar auch, aber wenn es asiatisch rund sein sollte, empfiehlt Matthias Wiegand das etwas gröbere asiatische Pankomehl, das auch gern zum Panieren von Tofu genutzt wird.

Nun die abgekühlten Kartoffeln in Scheiben schneiden, Zwiebel in Würfel schneiden. Weißen Spargel schneiden, mit dem restlichen Spargelfond aufkochen, garziehen. Spargel und Fond zu den Kartoffeln geben und ständig rühren, bis die Kartoffeln den Fond gebunden haben. Würzen. Schnitzel in reichlich Öl goldgelb braten – es sollte bedeckt sein und schwimmen –, mit Zitrone und Preiselbeeren garnieren, anrichten. Den Blumenkohl anbraten, ebenfalls garnieren und anrichten.

Tipps von den Profis zur Hauptspeise: Reste verwerten, welche Kartoffel, Schnitzel-Tipp

Aus den Spargelschalen für die Suppe hatten die beiden am Vortag einen Fonds gezogen. „Im besten Fall sollte man alles verwerten“, sagt Matthias Wiegand. „Das ist heute noch wichtiger als vor zehn Jahren: Wenn man bedenkt, was allein ein Kilo Paprika kostet.“

Welche Kartoffeln sollte man für den Salat wählen? „Auf jeden Fall festkochende“, sagt der Experte. „Ich würde immer eine frische Ernte nehmen.“ Und, das sei wichtig: Die Pellkartoffeln nach dem Kochen erst abkühlen lassen. „Wenn wir jetzt den Spargelsud ständig unter die Kartoffeln rühren, bindet sich die Stärke.“ Wer mag, kann die Kartoffeln dann noch mal kurz in der Pfanne erhitzen. Tipp fürs mitessende Auge: Safran oder Kurkuma an die Pellkartoffeln geben – das verleiht ihnen eine strahlend gelbe Farbe. Ist ja schließlich Ostern.

Beim Schnitzel aus Kalbsfleisch (Schweinefleisch geht auch) ist es wichtig, dass es vorher gut plattgeklopft wurde. Björn Schulze empfiehlt 3 bis 4 Millimeter. Und: „Damit das Fleisch nicht reißt, eine Plastikfolie drauflegen und dann plattieren“, sagt Wiegand. Mit Salz und Pfeffer würzen und dann in die Ei-Sahne-Mischung (wird so fluffiger), dann in Mehl und dann in Paniermehl baden. Und dann darf es in reichlich Öl schwimmen, bis es goldgelb ist.

Vegane Variante: Man ersetze Fleisch durch Blumenkohl, der etwa fünf Minuten vorblanchiert wurde und mariniere ihn mit Teriyaki-Sauce, dann badet man das Blumenkohlschnitzel in Panko, einem asiatischen Paniermehl. Dann in der Pfanne braten.

+ Die vegane Variante: Statt Fleisch wird ein vorblanchiertes Blumenkohlschnitzel mit Teriyaki-Sauce bestrichen und dann gebraten. © Roland Keusch

+ Das Dessert gelingt leicht: Pancakes mit Erdbeeren Romanoff. © Roland Keusch

Nachspeise: Pancakes mit Erdbeer-Romanoff: Das Rezept

Die Pancakes werden schön dekoriert mit den Erdbeeren Romanoff, Zitronenzesten drüber und Ahornsirup. Vegane Variante für die Pancakes: Statt Sahne und Milch auf Hafer- oder eine andere pflanzliche Alternative zurückgreifen. Das sind die Zutaten für das Dessert:

160 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

120 ml Milch / vegane Alternative: Pflanzenmilch nach Wahl

80 ml Mineralwasser

1-2 EL Ahornsirup

etwas Öl

ca. 500 g Erdbeeren

400 ml Schlagsahne / vegane Alternative: vegane Schlagcreme

Ahornsirup

100 g Zucker

Optional: Orangenlikör

Zubereitung: Zunächst wird der Teig für die Pancakes hergestellt. Dazu das Mehl sieben, Backpulver und eine Prise Salz dazugeben, mit Milch / der veganen Pflanzenmilch, Mineralwasser und dem Ahornsirup verrühren. Durch das Mineralwasser wird der Teig fluffig, besonderen Pfiff verleiht der Ahornsirup schon im Teig. Wer den nicht mag, kann Honig nehmen/vegane Alternative: Agavendicksaft.

Den Teig in einer heißen Pfanne in circa 5 cm große Taler ausbacken.

Nun 200 g Erdbeeren mit 100 g Zucker für ein Erdbeermark mixen. Das Erdbeermark durch ein Sieb streichen. Sahne steifschlagen und Erdbeermark leicht unterheben. Restliche Erdbeeren nach Belieben schneiden und – wenn möglich – mit Orangenlikör marinieren. Schön anrichten auf einem langen Teller mit Minze, Zesten und einem Spritzer Ahornsirup.

