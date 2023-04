Feuer und Eis vereinen sich am Honsberg

So gemütlich wie voriges Jahr soll es auch am 8. April zugehen. Die Stadtteilkonferenz entzündet ein Osterfeuer.

An Karsamstag steigt wieder das beliebte Osterfeuer.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. In Lennep ist es in diesem Jahr abgesagt, am Honsberg freuen sich die Veranstalter hingegen auf ein Osterfeuer. Bevor es am Sonntag mit der Familie auf Eiersuche geht, bietet der Samstagabend also einen Höhepunkt. „Der Holzstapel liegt bereit, die Feuerwanne ist aufgebaut und der Grill wartet auf Würstchen und Co.“, sagt Ute Friedrich-Zielas von Stadtteilverein.

Bereits 2022, im ersten Osterfeuer-Jahr nach zwei Jahren Corona-Pause, waren etwa 300 Menschen gekommen. Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf ähnlich viele Besucher – und auf gutes Wetter. „An Regen wollen wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht denken“, meint Friedrich-Zielas. Der Wetterbericht lässt diese Hoffnung zumindest bestehen. Bis zu dreizehn Sonnenstunden werden erwartet.

Der Eiswagen ist ein Gegenstück zum Feuer.

Erneut wolle der Verein so viele Familien wie möglich auf den Vorplatz der Sportanlage Honsberg locken, so die Veranstalterin. „Etwas ganz Besonderes ist der Eiswagen, als Gegenstück zum Feuer“ sagt Ute Friedrich-Zielas. Besonders bei den Kindern sei dieser schon im vergangenen Jahr ein echter Renner gewesen.

Für die Kleinen gibt es darüber hinaus etwas Brandneues: „Sofern kein Einsatz dazwischen kommt, löschen dieses Mal Feuerwehrleute in voller Montur das Feuer, anstelle der freiwilligen Helfer“, blickt sie voraus. Eben jene freiwilligen Helfer seien natürlich trotzdem vor Ort, um zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen.

Wann beginnt das Osterfeuer am Honsberg?

Der Vorfreude hilft es, dass auch Zeitplan und Verköstigung schon geregelt sind. Los geht es um 18 Uhr. Am Anfang stehe eine kleine Begrüßung der Veranstalter. Dann werde der Grill angeschmissen und die Kinder können sich um die Feuerwanne versammeln.

„Die städtische Kita Honsberg hat wieder Teig für Stockbrot vorbereitet – das ging die letzten Male weg wie warme Semmel“, sagt Friedrich-Zielas.

Das Feuer wird dann gegen 19.30 Uhr entzündet. Zum Anbruch der Dunkelheit soll es das Gelände damit erhellt haben. Gelöscht wird dann gegen 22 Uhr.

Vorbeikommen könne jeder, das Feuer sei für alle da: Alle Honsberger und Nicht-Honsberger sind herzlich eingeladen. „Wir freuen uns auf Sie“, lässt Ute Friedrich-Zielas Interessierte wissen.