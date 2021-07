Remscheid-Ost verspricht frische Küche

Autobahn

Derzeit wird die Bodenplatte gegossen. Zur Hauptreisezeit soll die neue Raststätte wieder öffnen. Suche nach Parkplätzen dauert an.

Von Axel Richter

Die alten Mauern sind abgebrochen, die Zapfsäulen verschwunden. Auf der Raststätte Remscheid-Ost haben die Abrissbagger ganze Arbeit geleistet. Nun geht das Unternehmen Tank und Rast, das mit seiner Marke „Serways“ zahlreiche Autobahnraststätten in Deutschland betreibt, an den Wiederaufbau. Im Sommer, zur Hauptreisezeit, soll die Raststätte unterhalb des BAB-Motels wieder öffnen.

Seit Mitte Oktober ist die Anlage geschlossen. Nur auf der gegenüberliegenden Seite der A1 blieb die Raststätte Remscheid-West geöffnet. Und auch das Motel an der Staumauer der Eschbachtsperre hat seinen Betrieb nicht unterbrechen müssen. Tank und Rast hatte das Autobahnhotel bereits Anfang 2016 für drei Millionen Euro saniert.

Auf der abgeräumten Rastanlage haben unterdessen die Tiefbauarbeiten begonnen. Die Arbeiter betonieren eine neue Bodenplatte. Im März sollen dazu die Stahlbauarbeiten aufgenommen werden.

Zukünftig, berichtet das Unternehmen auf RGA-Nachfrage, „erwartet die Reisenden an der Raststätte Remscheid-Ost ein umfangreiches und vielfältiges Serviceangebot“. Tabilo heißt das dazugehörige Restaurant-Konzept. Statt Pommes Majo und Brötchen in Frischhaltefolie verspricht Tank und Rast „klassische Gerichte, Frühstück, Snacks und Salate, die direkt nach der Bestellung frisch zubereitet werden“.

Entstehen wird eine sogenannte Kompaktanlage: Restaurant, Shop und Tankstelle werden unter einem Dach vereint. Der Gastraum erhält eine Kinderspielecke, draußen wird es einen Spielplatz geben. Moderne sanitäre Anlage mit Babywickelraum und behindertengerechten WCs und Duschen sollen das Angebot abrunden.

Die Bauarbeiten liegen im Plan, die Parkplätze der Raststätte Remscheid-Ost lassen die Tiefbauer so weit eben möglich frei. Dass sie auch nach Abriss der Raststätte von den Brummifahrern regelmäßig angesteuert werden, zeigt, wie dringend Parkplätze an der A1 gebraucht werden.

„Wir befinden uns noch ganz am Anfang in der Vorplanung.“

NRW-Verkehrsministerium

Dennoch stellte der Landesbetrieb Straßen NRW als Betreiber der Autobahnen im Land, die Raststätte Remscheid Anfang der 2010er Jahre in Frage. Der Grund: Sie biete zu wenig Platz für die immer zahlreicher werdenden Lkw auf der A1.

Die Suche nach einem anderen Standort verlief jedoch wenig erfolgreich. Denn während die Remscheider um ihre Raststätte fürchteten und den Namen ihrer Stadt nicht von der A1 getilgt sehen mochten, wollen die Bürger in anderen Städte partout keine Raststätte haben. Allen voran wehrt sich in Burscheid die Bürgerinitiative Geilenbach gegen solche Ansiedlungspläne. Heute steht fest: Die Raststätte Remscheid bleibt erhalten. Zugleich geht die Suche nach einem weiteren Rastplatz für 50 Lkw zwischen Wuppertal-Nord und Leverkusen weiter.

RASTSTÄTTE REMSCHEID GESCHICHTE 1998 privatisierte der Bund die Tank- und Rastanlagen an den Autobahnen. TANK UND RAST Die Tank und Rast GmbH & Co. KG mit Sitz in Bonn ist heute Eigentümerin von 410 Raststätten einschließlich 50 Hotels. Typischerweise verpachtet Tank und Rast die Anlagen an private Betreiber. SERWAYS Viele Häuser erhalten den Namen Serways. Auch das Motel an der Eschbachtalsperre firmiert heute unter dieser Raststätten-Marke.

Damit ist das Land bis heute beschäftigt. „Wir befinden uns noch ganz am Anfang in der Vorplanung“, heißt es auf RGA-Nachfrage aus dem NRW-Verkehrsministerium. Immerhin: „Die Prüfung – eine umfassende Abwägung von Fachargumenten, die anerkanntermaßen und üblicherweise bei raumgreifenden Planungen zu berücksichtigen sind – soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden.“

Ob und wann eine neue Rastanlage an der A1 entsteht, die das Angebot der Raststätte Remscheid ergänzt, ist mithin nach wie vor völlig ungewiss. Neue Parkplätze sind freilich auch nach dem Neubau der Raststätte Remscheid-Ost nicht zu erwarten. Was nicht einmal am neuen Gebäude liegt. Die Topographie lässt keinen Parkplatzausbau zu.