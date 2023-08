Open-Air-Kino 2023: Auftakt und weiteres Programm

Premiere im Freiluftkino 2023 an der Gelben Villa an der Eberhardstraße - offen für alle. Freitag gibt´s eine Fortsetzung. Was das Team zur Filmauswahl sagt.

Von Lena Spataro

Remscheid. Wer gerne ins Kino geht und gleichzeitig an der frischen Luft sein möchte, ist im Freiluftkino der Gelben Villa in der Eberhardstraße genau richtig. Das „Kino am Hang“ startete am Freitag seine diesjährige Freiluftkinosaison mit dem Drama „Ein Mann namens Otto“.

Freitag, 18. August: „Die Schule der magischen Tiere“

Nächste Woche Freitag wird die Fortsetzung des Kinderfilms „Die Schule der magischen Tiere“ gezeigt. Der Einlass ist bereits um 19 Uhr. Die Vorstellungen starten aber erst, wenn die Sonne vollständig untergegangen ist und die drei Bingo-Runden beendet wurden. „Nur wenn es wirklich dunkel ist, wirkt die Filmatmosphäre unter freiem Himmel so richtig“, betont der Leiter der Medienarbeit in der Kraftstation, Andre Sobiralski. Zudem verrät Sobiralski, warum ausgerechnet der Film „Die Schule der magischen Tiere 2“ ausgesucht wurde: „Im letzten Jahr war der erste Teil schon ein Dauerbrenner. Damit wollen wir auch unserem jüngeren Publikum etwas bieten.“

Freitag, 25. August: „Elvis“

Am darauffolgenden Freitag, 25. August, endet die Freiluftkinosaison in der Gelben Villa mit dem großen Kinoerfolg aus dem letzten Jahr: „Elvis“. Sobiralski freut sich ganz besonders auf den Oscar-nominierten Film mit Austin Butler in der Hauptrolle: „Musikfilme kommen in unserer Location einfach besonders gut.“ Die LED-Lichter und die hervorragende Qualität der Boxen und des Beamers sollen das Kinoerlebnis in der Gelben Villa einzigartig machen.

Vorverkauf und Snacks

Karten für die Open-Air-Kinoabende kosten im Vorverkauf 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Schüler und Studenten plus Vorverkaufsgebühr (0,90 Euro pro Ticket). Buchung über www.remscheid-live.de. Snacks und Getränke bietet die Gelbe Villa und bittet darum, keine eigene Verpflegung mitzubringen.

So war der Auftakt mit „Otto“

Der Programmstart am vergangenen Freitag sorgte mit dem bewegenden Film über Otto Anderson, gespielt von Tom Hanks, bereits für große Emotionen beim Publikum. Bei bestem Wetter sahen rund 120 Zuschauerinnen und Zuschauer dem mürrischen Otto dabei zu, wie er den Verlust seiner geliebten Frau Sonya, gespielt von Rachel Keller, überwinden musste. Dabei machte er ungewollt die Bekanntschaft mit seinen neuen quirligen Nachbarn und einem streunenden Kater.

Der zweistündige Film regte das Publikum in erster Linie zum Nachdenken an, brachte es an einigen Stellen aber auch zum Lachen und an noch wesentlich mehr Stellen zum Weinen. Neben dem stets aktuellen Thema des Verlustes eines geliebten Menschen behandelte der Film auf subtile Weise auch brandmoderne Themen wie Transgeschlechtlichkeit oder soziale Medien.

Queere Themen: CSD am 16. September, Poetry Slam am 16. November

Thomas Huschban, Leiter des Kinder- und Jugendzentrums der gelben Villa, hält es ebenfalls für wichtig, dass solche Themen mehr in die Öffentlichkeit gerückt und somit sichtbar gemacht werden. Das Kinder und Jugendzentrum der gelben Villa und der Kraftstation unterstützt deswegen auch den ersten Remscheider Christopher Street Day (kurz: CSD), der am 16. September am Stadtpark stattfinden soll.

Außerdem veranstaltet die Gelbe Villa am 16. November einen queeren Poetry Slam. An diesem Abend sollen nur Themen behandelt werden, die sich rund um das Thema Queerness und Transsexualität drehen. „Wir haben dafür auch bekannte Poetry Slammer eingeladen“, fügt Huschban dazu.

Für queere oder transsexuelle Jugendliche in Remscheid bietet die Gelbe Villa zudem spezielle Gruppenangebote an. Dabei sollen die Jugendlichen eine Chance bekommen, sich offen und ungezwungen austauschen zu können.

Hintergrund: Die Gelbe Villa

Die Kraftstation und die Gelbe Villa gehören beiden dem Verein der Freien Jugendarbeit Remscheid-Mitte an. Der Verein betreibt ein soziokulturelles Zentrum, ein Jugendfreizeitheim, sowie zwei Kindertagesstätten. http://www.kraftstation.de