Gemeinsames Basteln verbindet Generationen

Bei der „Oma, Opa, Enkelshow“ enstanden eine Autowerkstatt, eine Schneiderei oder eine Werkzeugbank.

Von Sabine Naber

Remscheid. Unzählige bunte Papierschnitzel liegen vor Lilli (11) auf dem Tisch im Werkzeugmuseum. Zwar stehen in ihrer 20 mal 20 Zentimeter großen Schneiderwerkstatt bereits der Schrank und ein Strauß bunter Blumen vor dem Fenster, aber die Schneiderpuppe, der Tresen, auf dem zugeschnitten wird, und die Reklameschilder außen an der Werkstatt fehlen noch.

„Wir müssen noch viel zusammenkleben, aber das macht echt Spaß“, sind sich Lilli und ihr Opa einig. „Und dass wir heute hier sind, daran ist die Oma schuld. Sie hat’s im RGA gelesen und gemeint, dass sei etwas für uns beide“, sagt Siegfried Roschow mit Blick auf seine Enkelin. Sie nehmen hier an einem zweitägigen Workshop teil, den Markus Heip unter den Titel „Oma, Opa, Enkelshow“ gestellt hat.

„In den insgesamt sechs Stunden, die wir hier gemeinsam basteln, haben alle Beteiligten dann so viel gelernt, dass sie den Rest zu Hause machen können“, sagt der Museumspädagoge. Und betont, dass es dabei nicht unbedingt ums Ergebnis geht. „Viel wichtiger ist mir, dass die Kinder lernen, wie man zum Ziel kommt. Und das klappt im Team mit Oma und Opa, die ihre Erfahrungen mitbringen und die Motivation hochhalten, ganz prima“, weiß Heip, der vom Ehrenamtler Horst Kaiser unterstützt wird.

Basteleien sollen Kinder ans Museum heranführen

Zur Auswahl standen die drei Bausätze: Autowerkstatt, Schneiderei oder Werkzeugbank. Erst würden die meisten glauben, das gehe einfach. Schließlich brauche es nur Klebestift, Schere und Cutter-Messer. Aber dann merke man schnell, wie genau man arbeiten muss. So ging es Renate Schwenteck, die mit Enkelin Enna (7) gut beschäftigt war, nachdem Opa Dieter am Tag zuvor schon mit ihr gebastelt hatte. „Das ist eine gute Idee, mal nicht zu Hause, sondern in diesem schönen Ambiente etwas mit den Großeltern gemeinsam zu machen. Und die Kinder werden so ans Museum herangeführt“, befand die Oma.

Genau darum geht es auch Markus Heip. Und er weiß, dass die Kinder spätestens nach einer Stunde Schnippelei mal eine Pause brauchen. Dann wird die imposante Dampfmaschine angeworfen und mal durchs Museum gebummelt.