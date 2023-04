Nach Kritik: Bald ohne Termin ins Ämterhaus

Neuer Schalter öffnet an zwei Tagen in der Woche.

Der Bürgerservice im Ämterhaus an der Elberfelder Straße erweitert sein Angebot: Ab der kommenden Woche gibt es an zwei Tagen einen terminlosen Schalter, donnerstags von 7.30 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 12 Uhr.

„Dort können ohne vorherige Anmeldung Ausweisangelegenheiten erledigt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, dabei sei aber mit „einer entsprechenden Wartezeit“ zu rechnen.

„Dieser zusätzliche Service soll nach einiger Zeit noch einmal erweitert werden, wenn dafür die personellen Voraussetzungen vorliegen.“ Zudem habe man die Möglichkeit, Termine zu buchen, um eine weitere Woche auf nun fünf Wochen verlängert, teilt die Stadt mit.

Mit diesen Maßnahmen reagiert die Verwaltung auf die Kritik der letzten Tage, dass derzeit kaum Termine im Bürgerservice verfügbar sind, was angesichts der bevorstehenden Reisesaison besonders auffällt. „Der Fachdienst, der zwischen April und Juli stets eine sehr hohe Terminnachfrage verzeichnet, ist aktuell zusätzlich durch eine hohe Krankenquote geprägt“, heißt es dazu von der Verwaltung.

Fehlende Personaldokumente: Was in Notfällen zu tun ist

Die Einführung eines terminlosen Schalters hatte auch die CDU gefordert. In Notfällen, in denen zum Beispiel eine Reise bevorsteht, dafür aber Personaldokumente fehlen, helfe die Verwaltung per Mail weiter, schreibt die Stadt. wey

Die E-Mail-Adresse: meldebehoerde@remscheid.de