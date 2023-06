Offener Ganztag: Bis zu 50 Familien können aufatmen

Im Südbezirk entstehen zahlreiche neue Plätze beim offenen Ganztag. Die Dörpfeld-Schule macht vor, wie es geht.

Remscheid. Für Sozialdezernent Thomas Neuhaus ist diese Nachricht aus dem Südbezirk wie ein „kleines Wunder“: Im kommenden Schuljahr entstehen an der Grundschule Dörpfeld bis zu 50 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder, die bis 17 Uhr umsorgt werden. Das bedeutet Planungssicherheit für viele Eltern: Sie können Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Und der Bedarf wird immer größer. Angesichts rasant steigender Lebenshaltungskosten sind zahlreiche Familien auf ein zweites Gehalt angewiesen. Hinzu kommen die Alleinerziehenden, die wegen ihrer Berufstätigkeit vielfach auf die Nachwuchsbetreuung durch die Offene Ganztagsschule (OGS) angewiesen sind.

Dass die Zahl der OGS-Plätze an der Schule Dörpfeld quasi über Nacht von 120 auf 170 Plätze im kommenden Schuljahr steigt, liegt an einem flexibelen Raumprogramm. Der Trick: Zwei zusätzliche Klassenzimmer werden vormittags wie üblich zu Unterrichtszwecken genutzt. Nachmittags verwandeln sie sich in ein Freizeitparadies – für Spiel und Spaß, für Bewegung und Kreativangebote. Dazu ist neues Inventar nötig, wie die stellvertretende Schulleiterin Kathrin Wilms berichtet. „Unter anderem Tische auf Rollen, die wir zur Seite schieben können. Aber auch Sofas als Rückzugsmöglichkeit sind ein Beispiel.“

„Manche befürchten, ihren Job aufgeben zu müssen.“

Für das Kollegium bedeutet das Ganze: umdenken und das Exklusivrecht auf den Klassenraum aufgeben. Damit aber helfen die Lehrer zahlreichen Familien aus der Patsche. „Ich habe hier 2019 angefangen. Und seither ist die Warteliste immer länger geworden“, blickt Kathrin Wilms zurück. Zuletzt hätten 58 Familien gerne einen Betreuungsplatz für den Nachwuchs gehabt, ohne ihn ergattern zu können. Denn: Die Nachfrage überstieg deutlich das Angebot, wobei die Verteilung der Plätze nach einem Punktesystem erfolgt, das die individuelle Not berücksichtigt.

Thomas Neuhaus würde sich freuen, wenn weitere Remscheider Grundschulen dem Vorbild der Dörpfeld-Schule folgen: „Ich weiß, dass dies nicht überall möglich ist, weil es die Räume nicht hergeben. Aber zumindest sollten die Schulen die Möglichkeit prüfen, ob sie Multifunktionsräume einführen können.“ Kurzfristig sei dies die einzige Chance, flächendeckend weitere OGS-Plätze zu schaffen. Mittelfristig muss die Verwaltung ein Ausbauprogramm in den Schulgebäuden stemmen, um die steigende Zahl der Plätze abbilden zu können. Denn: Auf die Nachmittagsbetreuung gibt es ab 2026 einen Rechtsanspruch. „Zunächst gilt er dann für die Schüler der ersten Klasse. Für die folgenden Jahrgänge wird er danach eingeführt“, erklärt der Sozialdezernent, der um die Sorge vieler Eltern weiß, die aktuell nicht wissen, wie sie die Betreuung ihrer Kinder regeln sollen. „Manche befürchten, ihren Job aufgeben zu müssen.“

Lesen Sie auch OGS: Mütter fühlen sich allein gelassen OGS: Mütter fühlen sich allein gelassen Offener Ganztag: Grundschulen in Remscheid begrüßen Rechtsanspruch Offener Ganztag: Grundschulen in Remscheid begrüßen Rechtsanspruch

Matthias Spaan und seine Kollegen leisten einen Beitrag, dies zu verhindern. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Vereins „Die Verlässliche“, der sich um die Kinderbetreuung in 15 Remscheider Grundschulen kümmert. „In der Schule Dörpfeld werden wir vier zusätzliche Stellen aus eigenen Reihen besetzen“, kündigt er mit Blick auf den OGS-Ausbau an. Langfristig wird „Die Verlässliche“ noch viel mehr Erzieherinnen und Erzieher einstellen – und ausbilden müssen, wenn der Rechtsanspruch auf Betreuung greift. Aktuell zähle der Verein rund 15 Azubis, die das Rüstzeug für die Kinderbetreuung erhalten, und zahlreiche Fach- und Ergänzungskräfte in rund 70 Gruppen im Offenen Ganztag in Remscheider Grundschulen.

Plätze

2580 Betreuungsplätze hält Remscheid beim Offenen Ganztag in den Regelschulen vor, 173 mehr als 2020. Weil die Gesamtschülerzahl um 500 gestiegen ist, liegt die Versorgungsquote nun bei 58,1 Prozent. 2020 waren es 60,5 Prozent.

Standpunkt von Frank Michalczak: Vorbild für andere

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Vereinbarkeit von Familie und Beruf – dies ist das wesentliche Ziel, mit dem der Rechtsanspruch auf die nachmittägliche Kinderbetreuung in den Grundschulen verbunden ist. Denn nicht alle Eltern können sich auf die Dienste rüstiger Omas und Opas verlassen, wenn es darum geht, den Nachwuchs nach Schulschluss zu umsorgen. Die Schaffung Hunderter zusätzlicher Betreuungsplätze in den kommenden Jahren zählt zu den Herkulesaufgaben der Verwaltung, die den entsprechenden Raumbedarf stillen muss. Kurzfristig können offenbar nur Notlösungen dazu beitragen, dass die Eltern Planungssicherheit erhalten. Das Engagement der Grundschule Dörpfeld ist daher vorbildlich.

Und jede einzelne Schule sollte prüfen, inwiefern sie diesem Beispiel folgen kann. Denn es geht hier nicht um den Luxus, exklusive Klassenräume vorzuhalten. Es geht um die Existenznöte zahlreiche Familien und Alleinerziehender, die auf die Hilfe im Alltag aus finanziellen Gründen angewiesen sind.