NRW-Verkehrsminister will Schnellbus und B51n prüfen

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) zu Besuch bei der IHK.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Bekommt der fast schon totgeglaubte Schnellbus von Remscheid nach Köln Rückenwind aus Düsseldorf? Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz nutzte den Besuch von Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) bei der Vollversammlung der Bergischen IHK, um das Thema anzusprechen. Krischer versprach, es zu prüfen: „Ich nehme mit, dass es da noch Bedarf gibt.“

CDU und Grüne hätten im Koalitionsvertrag vereinbart, ein „landesweites Schnellbussystem“ aufzubauen, immer da, wo die Schiene nicht infrage kommt, berichtete der Minister: „An diesem Schnellbussystem arbeiten wir.“ Möglich also, dass die Verbindung zwischen Köln und Remscheid dabei berücksichtigt wird. Mast-Weisz hatte zuvor betont, wie wichtig eine gute Anbindung an die rheinische Metropole für Remscheid sei, man aber die Kosten von etwa zwei Millionen Euro jährlich nicht alleine stemmen könne.

Ohnehin werde die Finanzierung des ÖPNV-Angebots immer schwieriger, so der OB. Unter anderem weil die Gewinne der Stadtwerke aus dem Energiesektor bald nicht mehr ausreichen, um zu subventionieren: „Wir drohen da in eine schwierige Situation zu geraten.“ Das gefährdete am Ende auch klimapolitische Ziele, sagte Burkhard Mast-Weisz: „Wenn wir die Verkehrswende wollen, müssen die Kommunen dazu in die Lage versetzt werden.“

Ein Thema, das Krischer gerne aufgriff. Er forderte mehr Engagement des Bundes für Busse und Bahn: „Es kann ja nicht sein, dass Länder und Kommunen damit alleine gelassen werden, man sich dann aber in Berlin für das Deutschlandticket feiern lässt.“ Woher der Bund das Geld nehmen soll, auch dafür hatte der Landesminister eine Idee: Man könne es durch den Verzicht auf „millionenschwere Neubauprojekte“ einsparen.

Damit sprach Oliver Krischer indirekt auch Projekte in der Region an. Darunter der geplante, mehr als 300 Millionen schwere achtspurige Ausbau der A3 zwischen Opladen und Hilden. Oder die B51n in Bergisch Born. Die steht zwar seit mehr als drei Jahren ganz oben auf der Priorisierungsliste des Landes, müsste also zu den ersten Straßen gehören, die gebaut werden, passiert ist seither aber noch nichts. Wohl auch, weil das Land genug mit dem Unterhalt der bereits bestehenden Straßen zu tun hat, wie Krischer durchblicken ließ.

Die schwarz-grüne Regierung habe sich für „Erhalt vor Neubau“ entschieden: „Wir wollen unbedingt vermeiden, dass so etwas wie in Lüdenscheid noch einmal passiert“, sagt er mit Blick auf die A45, die bei Lüdenscheid nach einer Brückensprengung gesperrt ist.

Deswegen habe man in der Düsseldorfer Koalition vereinbart, den Landesstraßenbedarfsplan noch einmal zu überarbeiten, so dass er nur noch Projekte enthält, die wirklich eine Chance auf Realisierung haben. Daran arbeite man derzeit, so Krischer, ein Abschluss sei im kommenden Jahr geplant. Dann steht auch fest, wie wahrscheinlich es ist, dass die B51n in Bergisch Born wirklich noch kommt.