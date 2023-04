X-perimente-Mobil rollt aus Lennep nach ganz NRW

Franz-Josef Lersch-Mense, Vorstand NRW-Stiftung (M.) übergab die Förderurkunde an Prof. Dr. Gerald Antoch (2. v. l.) im Beisein des Museumsteams und der Kindern, die gerade experimentierten.

Forschen wie Röntgen: Zwei Jahre lang fährt der Wissenschaftsbus zu Grundschulen im ganzen Bundesland.

Remscheid. Leandro (9) hält die Hand in die Linse der Infrarotkamera. Im Display erscheint alles hellgelb – seine Hand ist warm. Das will Prof. Dr. Gerald Antoch auch gleich mal testen. Der Vorsitzende der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums streckt seine linke Hand ebenfalls Richtung Linse – das Bild wird blau.

„Bor, hast du kalte Hände“, schlussfolgert Leandro und ist total fasziniert, als ihm Laborleiterin Anna Kätker erklärt, dass man sogar mit dem Finger Wörter auf die Wand malen kann – und die Wärmebildkamera das erfasst. Jetzt wird erst mal „Lego“ geschrieben – und gekichert. Denn das Unsichtbare wird plötzlich sichtbar.

Dieses Aha-Erlebnis will das Team des Deutschen Röntgen-Museums nicht mehr nur den Schulklassen bieten, die zu ihm ins Museum kommen. Die spannenden Experimente im RöLab, die alle auf den Grundlagen der Röntgenstrahlen basieren, sollen künftig Grundschüler in ganz NRW für Naturwissenschaften faszinieren – anhand des X-perimente-Mobils.

Nach den Sommerferien wird es für zwei Jahre in Lennep stationiert. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der gerade noch gesucht und dessen Stelle bei der Stadt angesiedelt wird, fährt mit dem Sprinter zu den Grundschulen in NRW und öffnet Schülern und Lehrern die spannenden X-perimente-Koffer, mit denen sie dann forschen können wie Wilhelm Conrad Röntgen. Interessierte Schulen können sich melden.

Möglich macht das die NRW-Stiftung. Sie unterstützt die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums mit einem Zuschuss von bis zu 50 000 Euro. „Sie leisten hier wertvolle museumspädagogische Arbeit“, lobte Stiftungsvorstand Franz-Josef Lersch-Mensche das Team um Museumsdirektor Dr. Uwe Busch bei der Urkundenübergabe.

Immer weniger Schülerinnen und Schüler interessierten sich für Mint-Fächer – das hänge auch damit zusammen, wie diese an den Schulen unterrichtet würden, meinte er. „Sie können hier ein Vorbild für Schulen sein.“

Prof. Dr. Gerald Antoch fügte hinzu: „Mit dem X-perimente-Mobil haben auch Grundschüler in entlegeneren Orten einen Zugang zur Röntgentechnik. Die X-perimente, die auch durch die NRW-Stiftung finanziert wurden, bieten einen Einstieg in eine spätere naturwissenschaftliche Laufbahn.“ Für ihn ist Lennep mit Museum, Geburtshaus und Röntgen-Plakette „ein Highlight in NRW“.