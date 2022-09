Notfahrplan für die S 7 bleibt bis in den Oktober

Personalengpässe sorgen weiterhin für Ausfälle bei der S-Bahn 7 – auch die S 1 bereitet Sorgen.

Von Andreas Tews und Axel Richter

Remscheid. Die Personalengpässe beim Bahnanbieter Vias Rail halten an. Darum müsse der Notfahrplan der S-Bahn 7, der eigentlich nur bis Ende dieser Woche gelten sollte, bis in den Oktober verlängert werden. Durch viele Krankheitsfälle und lange geplante Urlaube kämen viele ungünstige Faktoren zusammen, erklärt Thomas Esser, Geschäftsleiter Service bei Vias Rail. Er rechnet mit weiteren zwei bis vier Wochen. Weiterhin fällt demnach pro Stunde mindestens ein Zug aus und wird durch einen Ersatzbus ersetzt.

Die Ersatzfahrpläne gelten seit zehn Tagen. Statt eines 20-Minuten-Takts fahren derzeit nur zwei Bahnen pro Stunde jeweils im Abstand von 20 oder 40 Minuten. Busse, die entsprechend länger unterwegs sind, ersetzen die ausfallenden Fahrten.



Eine Folge ist, dass die Züge, die fahren, voller sind, weil Pendler und Reisende die Ersatzbusse meiden. Darum setze Vias Rail derzeit möglichst Doppel-Züge ein, um zusätzliche Plätze zu bieten, erklärt Esser.



Er versichert, dass sich sein Unternehmen um Ersatz für die ausgefallenen Lokführer bemühe. Doch das sei wegen des bundesweiten Lokführermangels schwer.



Ursache für die krankheitsbedingten Ausfälle ist laut Esser nicht nur die Corona-Pandemie. Hinzu komme, dass bei etlichen Mitarbeitern aufgeschobene medizinische Behandlungen oder Operationen nachgeholt würden. Andere Lokführer hätten Urlaubsansprüche, die noch aus Planungen ihres früheren Arbeitgebers, des ehemaligen S-7-Anbieters Abellio, stammen.



Im Bergischen Land reagiert man enttäuscht. „Ich schreibe den Verkehrsverbund ja schon alle paar Wochen an. Dann bekomme ich eine Antwort, in der steht, wie schwierig alles ist“, berichtet der Remscheider Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD). Er zählt selbst zu den Leidtragen. Um auf den Weg ins Düsseldorfer Landesparlament nicht in Remscheid stehen gelassen zu werden, fährt er mit dem Auto nach Wuppertal-Vohwinkel und steigt dort in den Regionalexpress 13.



„Wenn wenigstens auf den Notfahrplan Verlass wäre“, sagt Wolf. Ist es aber nicht. Deshalb denkt der Abgeordnete jetzt darüber nach, den Verkehrsverbund nach Remscheid einzuladen. „Es geht in Remscheid ja nicht um einen Zug, der ausfällt. Es ist der Zug, der ausfällt.“



Auch Leon Kröck (Grüne), einer der Solinger Vertreter in der VRR-Verbandsversammlung, ist verärgert. Er verweist darauf, dass nicht nur bei der S 7, sondern auch bei der für den Verkehr in Richtung Düsseldorf wichtigen S 1 wegen einer baufälligen Brücke viele Züge ausfallen. Kröck: „Mir ist nicht klar, wie wir so die Verkehrswende schaffen wollen.“



Positiv sei immerhin, dass die Bahnstrecke Wuppertal-Remscheid-Solingen ab Ende 2028 mit batterieelektrischen Zügen befahren werden solle. Dann endet der Vertrag mit dem Unternehmen Transdev (Rhein-Ruhr-Bahn), das ab Dezember 2023 die S 7 übernehmen soll. An dieser Ausschreibung hatte sich auch Vias beteiligt, den Zuschlag aber nicht erhalten.

Abfahrtzeiten

Richtung Solingen: Aus Wuppertal kommend fahren zwischen 5 und 19 Uhr nur die Züge der S 7, die nach regulärem Fahrplan 7 oder 27 Minuten nach der vollen Stunde in Solingen Hauptbahnhof ankommen würden. Gleiches gilt für die Züge um 6.57, 7.57, 8.58 und 17.17 Uhr.

Richtung Wuppertal: In der Gegenrichtung fahren zwischen 5 und 19 Uhr nur die Züge, die in Solingen Hauptbahnhof 12 oder 32 Mi-nuten nach der vollen Stunde starten. Zusätzlich die Züge um 7.02, 8.02, 16.21 und 17.42 Uhr.

Busse: Statt der ausfallenden Bahnen fahren Ersatzbusse.