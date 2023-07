Notdurft-Diskussion: Wer höflich fragt, darf überall aufs Klo

Nach Schließung der „netten Toilette“ auf der oberen Allee flammt die Notdurft-Diskussion wieder mal auf.

Remscheid. Der Ausstieg der Bäckerei Steinbrink aus dem Projekt „Nette Toilette“ in seiner Filiale auf der oberen Allee rührt eine leidige wie jahrelange Diskussion wieder auf. Wie steht es um die öffentlichen Toiletten in Remscheid? Die CDU schimpft, fordert dringend eine öffentliche Sanitäranlage auf der Allee, die Stadt sieht indes keinen Bedarf.

Wirtschaftsförderer Ingo Lückgen kann die Gründe für den Rückzug Steinbrinks aus dem Angebot nachvollziehen, betont aber: „Die Toilette ist für die Öffentlichkeit deshalb nicht komplett geschlossen. Sie bleibt verfügbar. Man muss sich nur einen Schlüssel am Tresen holen.“ Das entspricht der Philosophie der Bäckerei-Kette, die auch Nicht-Kunden die Notdurft nicht verwehrt.

Vier „Nette Toiletten“ bleiben. In der Erlebbar in der Hindenburgstraße, im Hotel Kromberg und der Metzgerei Nolzen in Lüttringhausen steht sie Besuchern offen, in der Bäckerei Steinbrink am Zentralpunkt ebenso. 30 Euro pro Monat erhalten die Anbieter für den Service als symbolische Anerkennung. Hinzu gesellt sich die Toilette bei Steinbrink am Markt 2, die nicht unter „Nette Toilette“ läuft.

WC-Nutzung zu den Dienstzeiten in vier öffentlichen Gebäuden

In öffentlichen Gebäuden stehen die Toiletten zu den Dienstzeiten offen. Im Rathaus, der Zentralbibliothek an der Scharffstraße 4-6, im Ämterhaus an der Elberfelder Straße 36-38 sowie im Seniorenbüro in der Alten Bismarckstraße 4 gibt es die Möglichkeit auszutreten. Im Allee-Center kann man sich gegen einen Obolus erleichtern. „Wer höflich fragt, bekommt auch in anderen Gastronomien die Toilettennutzung nicht verweigert“, ist Ingo Lückgen sicher.

Nachdem die kostenpflichtigen Toiletten vor dem Eingang der Sparkasse auf der Allee im März 2020 nach einem Gerichtsurteil abgebaut worden waren, weil werbefinanzierte Klohäuschen als nicht rechtens gelten, begann die Suche nach Ersatz, der bis heute nur über die „Nette Toilette“ gefunden wurde.

Den unteren der drei Glas-Pavillons im mittleren Teil der Allee zu nutzen, wurde verworfen, weil die Pavillons im Zuge der Innenstadtumgestaltung weichen werden. Auch die Überlegung, in eine mittlerweile aufgelöste Beratungsstelle in die Alleestraße 61-63 zu ziehen, gab die Stadt auf. An dem angedachten ´dritten Ort´ im ehemaligen SinnLefers auf der Allee könnte, wenn die Stadt das Gebäude erwirbt und umbaut, die Öffentlichkeit zur Toilette gehen. Ehe das soweit ist, werden jedoch Jahre vergehen. Im Konzept „Toiletten im öffentlichen Raum“, das Andreas Huth, Fachdienst Stadtentwicklung Ende 2021 den politischen Gremien vorgestellt hatte, legte die Stadt dar, dass die Alleestraße zwischen „Zange“ oben und dem Markt unten im zumutbaren 250-Meter-Radius mindestens einer öffentlich zugänglichen Toilettenanlage liege.

In der Ausarbeitung wird zur „Optimierung des Angebots“ über eine eigenständige öffentliche Toilettenanlage auf der Allee nachgedacht, zum Beispiel an der Einmündung Wiedenhof-/Mandtstraße. Für eine einfache, nicht barrierefreie Anlage wäre danach mit einer Investition von rund 40 000 Euro zu rechnen. Betrieb und Instandhaltung kämen obendrauf. Die Stadt ermittelte vor anderthalb Jahren zwischen 20 000 und 30 000 Euro jährlich. Zahlen, die später nach oben korrigiert wurden.

Es blieb bei Rechenexempeln. Norbert Schmitz und CDU-Kollegin Petra Küchelmann finden, dass das Fehlen öffentlicher Toiletten ein „Armutszeugnis“ für eine Großstadt sei. Küchelmanns Vorschlag wäre an der Hochstraße - Höhe Eismanufaktur Cristallo - neben dem WC für die Busfahrer eine öffentliche Toilette zu platzieren. Eine weitere wird es 2025 in dem im Rohbau befindlichen Stadtwerke-Betriebsgebäude nach der Neugestaltung des Busbahnhofs am Ebert-Platz geben - mit Wickeltisch, geöffnet rund um die Uhr.

Stadt: Öffentliche Toilette ist teuer

Die Verwaltung hatte nach erheblichem Druck aus der Ortspolitik immer wieder mögliche Standorte überprüft – unter anderem einen leerstehenden Pavillon auf der Einkaufsmeile Allee. Ergebnis: Bei einem Betrieb an 365 Tagen, einschließlich aller Sonn- und Feiertage von 10 bis 18 Uhr, kämen Kosten von rund 110 000 Euro auf Remscheid zu. Auch andere Varianten, wie eine Modultoilette an der Scharffstraße, wurden kalkuliert. Der jährliche Betrieb koste rund61 000 Euro, zuzüglich einerInvestition von 22 000 Euro.

Standpunkt von Andreas Weber: Das Dilemma der WCs

Mit 270 000 Euro wird in der Radevormwalder Oststraße gerade eine öffentliche Toilettenanlage saniert. Die Reaktion in den lokalen sozialen Medien fiel heftig aus und steht für ein Dilemma: Einerseits wollen die Menschen ein stilles Örtchen unterwegs aufsuchen können, andererseits empfinden sie eine solch hohe Summe als rausgeschmissen. Einmal mehr wird daran deutlich, wie schwierig das Betreiben von WCs für die Kommunen ist. Mit dem Aufstellen alleine ist es nicht getan, der Unterhalt wird oft unkalkulierbar. Verschmutzung und Vandalismus sorgen dafür, dass die Toilette schnell wieder geschlossen werden muss. Es ist wie mit den Aufzügen am Lenneper- und Hauptbahnhof.

Ständig sind sie reparaturbedürftig. Wer sich darüber beschwert, sollte nicht die Stadtverwaltung an den Pranger stellen, sondern die Mitbürger, die mit ihrem Zerstörungsdrang dafür sorgen, dass ein solcher, sicherlich wichtiger Service kaum noch leistbar ist.