Nordstraße: Pedelec-Fahrer wird schwer verletzt

Unfall

Aus noch ungeklärten Gründen stürzte ein 59-jähriger Remscheider auf der Nordstraße. Möglicherweise war ein Pkw beteiligt.

Remscheid. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Nordstraße in Höhe der Einmündung Glassiepen zu einem Unfall. Ein Pedelec-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.



Eine 59-jährige Remscheiderin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Nordstraße in Richtung Wansbeckstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte die Frau in Höhe der Einmündung Glassiepen. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte die 59-Jährige in ein Krankenhaus.



Zur Unfallzeit hatte ein 58-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Pkw geöffnet, um etwas aus dem Innenraum zu holen. Ob die geöffnete Fahrzeugtür mit dem Unfall in einem Zusammenhang steht, ermittelt die Polizei.

Während der Unfallaufnahme war die Straße für Autofahrer gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

