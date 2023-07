Noch keine Lösung für P&R-Parkhaus am Hauptbahnhof

Das P&R-Parkhaus am Bahnhof ist weiterhin dreckig, der Aufzug immer noch defekt. Wann er repariert wird, ist völlig unklar. Derweil laufen die Verhandlungen zwischen Stadt und PSR seit über einem Jahr.

P&R-Parkhaus: Verhandlungen mit der PSR auch nach über einem Jahr noch nicht abgeschlossen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Er ist immer noch kaputt. Oder schon wieder. Und inzwischen entschuldigt sich sogar schon der Oberbürgermeister per Aushang, dass der Aufzug im P&R-Parkhaus am Bahnhof wegen „blinder Zerstörungswut“ „auf unbestimmte Zeit“ nicht mehr nutzbar ist. Wann der Aufzug repariert wird, heißt es dort, sei „derzeit nicht absehbar“.

Seit rund 15 Jahren steht das Parkhaus am Bahnhof, gedacht ist es vor allem für Pendler, die dort vom Auto auf die Bahn umsteigen sollen. Und quasi seit dem ersten Tag sorgt es für Ärger. Oder besser: Die Randalierer, die es mit trauriger Regelmäßigkeit heimsuchen. Beschädigungen, Müll, Dreck und Schmierereien gehören zur Tagesordnung, Nutzer berichten von Uringeruch und Trinkgelagen, überall stehen Einkaufswagen des nahen Supermarktes herum.

+ Ein Aushang der Stadt. © Roland Keusch

Abhilfe soll eigentlich die Park Service Remscheid (PSR) bringen. Das Unternehmen aus dem Stadtwerke-Verbund bringt ausreichend Erfahrung mit dem Betrieb von Parkhäusern mit, ihm trauen Politik und Stadtverwaltung in Remscheid zu, die Probleme in den Griff zu bekommen. Doch obwohl die Übergabe laut einer Verwaltungsvorlage vor über einem Jahr eingeleitet wurde, haben die Experten ihre Arbeit bisher noch nicht aufgenommen.

„Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagt Baudezernent Peter Heinze auf RGA-Anfrage. PSR-Prokurist Armin Freund berichtet von einem ersten Angebot für den Betrieb des Parkhauses, das man der Stadt Ende Januar unterbreitet habe – das inzwischen aber wegen der Preissteigerungen im letzten halben Jahr nicht mehr gültig sei. Deswegen seien nun weitere Gespräche notwendig.

Es hängt wohl, wie so oft, am Geld. Die PSR ist zwar eine städtische Tochter, aber auch ein Wirtschaftsunternehmen, möchte ihre Arbeit also bezahlt bekommen. Für die Stadt ist das P&R-Parkhaus finanziell längst das sprichwörtliche Fass ohne Boden, das seit Jahren Geld verschlingt. Unterhalt, Reparaturen und Reinigung kosten Jahr für Jahr Zehntausende Euro. Einnahmen gibt es im Gegenzug aber keine.

Der Bau des Parkhauses wurde auch mit Fördermitteln finanziert, die dazugehörigen Förderrichtlinien schreiben vor, dass die Parkplätze kostenfrei angeboten werden müssen. Verstößt die Stadt dagegen, muss sie die Förderung anteilig zurückzahlen. Als 2018 drei der 231 Parkplätze abgelöst wurden, um genug Parkraum fürs benachbarte Kino bereitstellen zu können, wurden allein dafür etwa 22.500 Euro fällig.

„Die Umsonstmentalität des Fördermittelgebers war sicherlich nicht der richtige Ansatz“, sagt Baudezernent Heinze heute. Dass das Parken am Hauptbahnhof kostenlos ist, mache zwar den Umstieg auf die Bahn attraktiver, räumt er ein. Doch wirtschaftlich sei das kaum darstellbar. „Infrastruktur kostet im Unterhalt immer Geld“, sagt Heinze. Das sei aber bei dem Förderprogramm „nicht mitgedacht“ worden.

Zahlen muss dafür seit Jahren die Stadt Remscheid. Allein das Parkhaus zur Eröffnung des Kinos nebenan aufzuhübschen, kostete vor fünf Jahren fast 50.000 Euro. Weitere Kosten fallen regelmäßig für die Reinigung durch eine Spezialfirma, Streifen des Kommunalordnungsdienst (KOD), Reparaturen und einen externen Sicherheitsdienst an. Die Security-Firma zum Beispiel erhielt nach Angaben der Stadtverwaltung im Jahr 2020 mehr als 68.000 Euro.

Und selbst wenn Stadt und PSR sich über den Betrieb des Parkhauses einigen, kostet es weiterhin Geld. Für die Dienstleistung der Stadtwerke-Tochter. Aber auch für Investitionen. An dem Gebäude müsse noch einiges getan werden, bevor man es übernehme, betont PSR-Prokurist Freund. Unter anderem verfüge das Parkhaus weder über einen Wasser- noch über einen Abwasseranschluss. Ohne sei eine regelmäßige Reinigung aber kaum möglich.

Hintergrund

Die Park Service Remscheid GmbH (PSR) ist eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Remscheid GmbH, die sich wiederum komplett im Besitz der Stadt Remscheid befindet. Das vergleichsweise kleine Unternehmen hat etwa ein halbes Dutzend operativer Mitarbeiter, die Geschäftsführung ist mit der der Stadtwerke identisch. Die PSR betreibt und bewirtschaftet derzeit fünf Parkhäuser und zwei Parkplätze im Remscheider Stadtgebiet mit zusammen mehr als 1200 Parkplätzen, teils im Auftrag der Stadt, teils im Auftrag privater Immobilienbesitzer.

Kommentar von Sven Schlickowey: Rumdoktern statt lösen

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Dass niemand vor dem Bau des P&R-Parkhauses am Hauptbahnhof daran gedacht hat, dass sich ein Gebäude in dieser Lage und ohne jede Zugangskontrolle zum Problemfall entwickeln könnte, ist fast schon tragisch. Noch viel schlimmer ist aber, dass der Stadt Remscheid auch danach nicht viel anderes übrig blieb, als an den Symptomen herumzudoktern – und dafür Hunderttausende Euro auszugeben.

Die vor vielen Jahren einmal formulierten Förderrichtlinien gelten, ob sie heute noch sinnvoll sind oder nicht. Eine Bürokratie, die geradezu krankhaft bemüht scheint, jeden möglichen und denkbaren Einzelfall bereits im Vorfeld zu regeln, ist offenbar kaum in der Lage, in eben einem solchen Einzelfall von den eigenen Regeln abzuweichen. Und zwar absolut egal, wie sinnvoll das wäre. Oder wie sinnlos die Folgen, wenn man es nicht tut.

Was daraus wird, kann sich jeder am Hauptbahnhof anschauen. Und im Haushaltsplan der Stadt.