Die Stadt hat eine neue Pressesprecherin

Nirogi Sujeenthiran (41) ist neue Pressereferentin der Stadt Remscheid – und folgt damit auf Viola Juric, die nach 15 Jahren ins Gesundheitsamt gewechselt ist.

Remscheid. Damit bleibt das Ein-Personen-Amt in weiblicher Hand. Sabine Räck war 2000 die erste Stadtsprecherin unter OB Ulbrich. Pressemitteilungen und Veranstaltungsankündigungen werden künftig aus der Feder von Nirogi Sujeenthiran kommen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt sie. Die 41-Jährige mit Wurzeln in Sri Lanka stammt aus Schönaich in Baden-Württemberg. Nach einer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten zog sie der Liebe wegen nach Remscheid und arbeitete von 2007 bis 2011 im Jobcenter. Nach einem zweiten Verwaltungslehrgang arbeitete sie zunächst erneut im Jobcenter, ging dann zwei Jahre in Elternzeit. Ende 2018 startete sie in der Kämmerei der Stadt Remscheid im Bereich interne Steuerangelegenheiten/Liquidität. Sujeenthiran lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen (4 und 6) in Lüttringhausen. -mw-